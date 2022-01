El Córdoba CF cierra un mercado de fichajes muy tranquilo

El mercado invernal toca su fin y las oficinas del Córdoba CF están cerradas. Como cabía esperar, durante las horas finales de la última ventana de fichajes de la temporada 2021-2022, la tranquilidad ha sido la protagonista en una entidad cordobesista que ya dio por cerrada su plantilla hace semanas, y cuya única novedad ha sido la renovación del delantero Adrián Fuentes hasta 2023, un movimiento en base al rendimiento del jugador, que activa una de las cláusulas recogidas en su contrato.

Mientras la mayoría de equipos de España se lanzaban a por los últimos chollos del mercado y ultimaban sus incorporaciones más deseadas, la entidad blanquiverde decidió semanas atrás que no haría más movimientos. Ni entradas de nuevos jugadores que ayuden a luchar por el deseado ascenso de categoría, ni salidas de los que menos minutos suman a las órdenes de Germán Crespo.

La directiva ya advirtió de que iba a ser un mes de enero tranquilo. El técnico, por su parte, manifestó varias veces que no necesitaba fichajes si no iban a ser para mejorar considerablemente el equipo con vistas a la próxima temporada, en una cada vez más cercana Primera RFEF. Sin embargo, el Córdoba CF sorprendió a todos con la incorporación del neerlandés de origen serbio Dragisa Gudelj, procedente del Cádiz B.

Conocedor de la categoría y firmado hasta final de la presente campaña, la incorporación del central de 24 años ha sido la única de este mercado invernal. Un fichaje, hasta ahora, de garantías que ya debutó en El Arcángel ante el Xerez DFC (4-0) entrando a la media hora de juego por la lesión de José Alonso y que fue titular y disputó los 90 minutos la pasada jornada en el eje de la zaga en la visita a su ex equipo, el Cádiz B (0-4).

Que solo haya habido un fichaje hace que se trate de un mercado invernal poco habitual para el cordobesismo, demasiado acostumbrado a que, a mediados de temporada, el Córdoba CF firme varias incorporaciones y también salgan varios jugadores de la plantilla. El más reciente fue el de la temporada pasada, cuando la directiva, con los blanquiverdes en Segunda B, buscaba el ascenso a la categoría de plata o, al menos, a la Primera RFEF.

En el mes de enero de 2021 se unieron a la entidad cordobesa el delantero Alberto Ródenas y los extremos Moussa Sidibé y Nahuel Arroyo, mientras que se marcharon Darren Sidoel, Alberto Salido y Alain Oyarzun. El objetivo no solo no se consiguió, sino que el Córdoba perdió su plaza en la categoría de bronce y descendió a la nueva Segunda RFEF, donde ahora es líder destacado del Grupo IV con 46 puntos y a once del segundo clasificado, lo que se traduce en la no necesidad de fichar porque el objetivo está más que encaminado.

La espectacular dinámica de equipo liderado por Germán Crespo y el reparto de minutos entre todos los integrantes de la plantilla es uno de los principales causantes por los que el Córdoba CF marcha a un ritmo impecable y no necesita refuerzos. Cuando todo funciona bien es mejor dejarlo como está, y eso es algo que en las oficinas del club se han tomado al pie de la letra este atípico mercado de invierno.