El Córdoba CF cifra en más de 30 millones la inversión requerida para terminar El Arcángel

El Córdoba CF cifra en no menos de 30 millones de euros la inversión que requerirán las obras de El Arcángel para terminar el proyecto original del estadio e incluir los establecimientos y servicios con los que el adjudicatario del concurso que llevará a cabo el Ayuntamiento de Córdoba en unos meses.

A esa concesión optará el club blanquiverde como principal interesado y su consejero delegado, Javier González Calvo, desgranó en los micrófonos de Canal Sur Radio las opciones que la entidad cordobesista maneja si finalmente logra acceder a esos usos complementarios que el Consistorio incluirá en el nuevo pliego de cesión de El Arcángel.

"Nosotros hemos contratado a una de las mejores consultoras de España para que nos digan qué debemos poner. Para poner el famoso hotel del que se habla hay que dar otra serie de servicios, que la gente que se aloje allí pueda usarlos. Estamos trabajando en compaginar todos los usos que se puedan dar allí, desde Universidad, gimnasios, restauración, tiendas, el hotel... cualquier cosa que sirva para revitalizar aquella zona y que sea de uso diario, no solo de fin de semana", explicó González Calvo.

Esa actuación, que llevaría al estadio a su terminación más de 30 años después del inicio del proyecto, conllevaría una importantísima inversión a realizar por Infinity. "Depende de lo que vayas a instalar allí, pero si en lo que se había valorado la tribuna eran 13 o 14 millones, teniendo en cuenta todo el resto, no creo que se pare en 30 millones", aseguró el consejero delegado del club.

González Calvo, además, se refirió a la parcela en la que se asienta el estadio, que también tendría que adaptarse de alguna manera: "Después habrá que embellecer la zona de alrededor, que es un parking. El Ayuntamiento ya tiene los informes que nosotros tenemos. No podemos dejar aquello cómo está. El ferial no se tocaría, pero todo lo que va desde la carretera hacia adentro habría que embellecerlo y hacer cosas".

Otra de las condiciones que recogerá ese pliego en el que el Ayuntamiento trabajará en los próximos meses será la posibilidad de añadir una marca comercial al nombre del estadio para generar un ingreso extra, algo a lo que el club blanquiverde se muestra abierto. "Si viene alguien y lo paga... lo que no se cambiaría es el nombre de El Arcángel", aseguró González Calvo, que hizo hincapié en la idoneidad de generar ingresos para que el club pueda crecer lo máximo posible.

Los presupuestos venideros

El dirigente del Córdoba CF desveló además que el club ya trabaja en los presupuestos de la próxima temporada, contemplando los escenarios de permanencia en Primera Federación o ascenso a Segunda División. "Si seguimos en Primera Federación tendremos el mismo presupuesto", explicó Javier González Calvo, que situó la partida destinada a la parte deportiva de la entidad en algo más de 2,7 millones de euros, lo que lo pondría entre los cuatro o cinco presupuesto más importantes de la Primera Federación.

En caso de ascenso, el Córdoba dibuja un escenario cercano al triple de los números que ahora se manejan, por debajo de los nueve millones de euros. "Si no estamos en Primera RFEF porque subimos de categoría, no se dobla, casi se triplica. No llegaría a nueve millones porque tampoco te lo permitiría LaLiga", matizó González Calvo.

Cuestionado por la inversión realizada por Infinity desde que llegó al Córdoba CF en diciembre de 2019, el dirigente no quiso dar una cifra exacta, pero sí aseguró que "desde que están aquí superan con creces los 15 millones de euros invertidos". "Todos los años es deficitario, es muy difícil mantener a este club en esta categoría. Incluso en Segunda División con aspiraciones. Yo presumo de los ingresos que genera este club, pero ni aún así se mantiene. Es muy costoso. Simplemente mantener el estadio ya es muy costoso. Mientras no podamos gestionarlo de otra manera, jugamos en desventaja respecto a otros clubes", añadió.