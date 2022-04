El Córdoba CF, tras los incidentes en la Ciudad Deportiva: "No lo vamos a permitir más"

El Córdoba CF se puso serio con un comunicado emitido por varios incidentes ocurridos en la Ciudad Deportiva durante los partidos de su cantera. Javier González Calvo, durante la ofrenda floral a San Rafael, valoró los hechos ocurridos en la instalación del Camino de Carbonell y fue muy claro: "No lo vamos a permitir más".

Este pasado domingo, a la conclusión del partido del cadete B ante el Algeciras, hubo un nuevo incidente en la Ciudad Deportiva y colmó el vaso de una entidad blanquiverde que mandó un aviso a todos sus canteranos en un comunicado. Javier González Calvo expuso que "lo básico que tiene que tener una academia o una cantera de un club de fútbol es la educación". "Si no trasmitimos valores y educación dentro de las categorías inferiores y a los niños, mal vamos", señaló el presidente del Córdoba CF.

"No es por lo que sucedió este pasado domingo, que también sucedió algún incidente importante, pero es por la reiteración de una y otra vez. Yo hace mucho tiempo que veo fútbol y de cantera, y lo peor es que todos nos creamos un entrenador y encima no respetemos el trabajo que se hace, no respetemos al rival y eso lo vean los chicos que representan a un escudo y a un club", señaló Javier González Calvo.

Tras estos incidentes ocurridos en la instalación del Camino de Carbonell, el club tendrá mano dura: "Eso no lo vamos a permitir y en el momento que sucedan este tipo de cosas se llamará a la policía, vendrán a retirarlo y no volverán a entrar más". Además, añadió que "si es familiar, el chico no jugará en el Córdoba CF por muy bueno que sea".

Pendiente de la concesión del estadio

También habló Javier González Calvo sobre la concesión del estadio de El Arcángel: "Sigue igual. Ellos dijeron junio, pues esperando. Estuvimos hablando con los técnicos, que lo tienen bastante adelantado y esperando a lo que nos digan. Estaremos preparados para ese momento y poder concursar de una manera u otra según como ellos lo prevean".

Sobre esta concesión, González Calvo cree que es "importante para todos, para la ciudad, que el club tenga el estadio que pueda gestionar". "Es un estadio muy bonito por dentro, que le falta una parte determinada y otras están muy antiguas. Creo que un club como éste, que estamos intentando modernizarlo, el estadio sea moderno y que los cordobeses se puedan sentir orgullosos", apuntó el CEO cordobesista.