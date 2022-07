El Córdoba CF arranca este lunes su ilusionante temporada en la Primera RFEF

Se acabaron las vacaciones. El Córdoba CF regresa este lunes a los entrenamientos para comenzar una pretemporada ilusionante, pues será la antesala del aterrizaje del equipo blanquiverde en Primera RFEF, categoría a la que llega tras un ascenso contundente y con ambición para seguir dando pasos hacia adelante. Germán Crespo, técnico del conjunto cordobesista, contará con 24 futbolistas para la primera sesión del curso, entre los que habrá tres chicos del filial y cuatro de los cinco fichajes que hasta el momento ha confirmado la entidad.

La principal ausencia en el primer entrenamiento de la temporada 2022-2023, previsto para las 8:45 en la Ciudad Deportiva, será la de José Manuel Calderón. El joven lateral izquierdo tiene permiso del club hasta el miércoles, según confirmaron a el Día desde la entidad blanquiverde, para ausentarse en el comienzo del trabajo. Los que sí se estrenarán con el CCF son Christian Carracedo, Ramón Bueno, Jorge Moreno y Kike Márquez, los otros cuatro fichajes que hasta ahora ha anunciado el club. Márquez, de hecho, fue el último en someterse al reconocimiento médico, en la tarde de este domingo, tras apurar sus vacaciones, que han sido más cortas que las de sus nuevos compañeros al competir hasta el final del play off de ascenso a Segunda División.

Para completar el grupo de 24 futbolistas, Germán Crespo tendrá también a su disposición a tres chicos del filial, los centrocampistas Christian Delgado y Aitor Brito, y el delantero Adrián Turmo. Tres hombres que deben ser importantes para el B, y que el preparador del primer equipo examinará en esta pretemporada para ver si pueden servirle de ayuda en momentos puntuales de la campaña. Además, Samu Delgado estará con el grupo, pese a no tener ya contrato con el club, que le brinda la opción de prepararse a la espera de una oferta para seguir su carrera tras año y medio de lesiones.

Entre los presentes en la vuelta al trabajo del Córdoba CF no estará Iván Robles. El onubense, al que resta un año de contrato, sigue pendiente de su salida, pues no cuenta para el club, que trabaja en su rescisión o cesión para agotar su vínculo lejos de El Arcángel. Los técnicos no tienen en sus planes al lateral derecho, de ahí que no se sume al grupo, con su salida cada vez más cerca.

Con esos condicionantes, Germán Crespo tendrá de inicio 24 futbolistas a sus órdenes, que serán los porteros Carlos Marín, Felipe Ramos y Jaylan Hankins; los defensas Carlos Puga, José Ruiz, Jorge Moreno, Gudelj, José Cruz, José Alonso y Ekaitz Jiménez; los centrocampistas Ramón Bueno, Javi Flores, Álex Bernal, Christian Delgado, Aitor Brito, Simo, De las Cuevas, Christian Carracedo y Samu Delgado; y los delanteros Adrián Fuentes, Kike Márquez, Casas, Willy Ledesma y Adrián Turmo.

Tras la primera sesión de trabajo, el grupo repetirá el horario de las 8:45 hasta el sábado, tratando así de esquivar las altas temperaturas propias del verano en Córdoba. Los entrenamientos matinales se llevarán a cabo en la Ciudad Deportiva, con la excepción de esa última jornada, cuando los jugadores pisarán el césped de El Arcángel por segunda vez. Porque antes lo harán el jueves, para completar desde las 19:30 la única sesión doble que de momento ha programado Germán Crespo. Serán, en total, siete entrenamientos para empezar la pretemporada, dejando el domingo libre a los jugadores.

Diarra, llegada inminente

Para completar el equipo, el club blanquiverde está todavía pendiente de rubricar tres incorporaciones más. Al margen de ese extremo de perfil sub 23 que se busca, y de un hombre de ataque que pueda ofrecer un perfil distinto al de Casas y Willy Ledesma, el Córdoba CF tiene ya apalabrado desde hace unos días el fichaje de Youssouf Diarra, volante del Bilbao Athletic que aterrizará en breve en la ciudad para firmar un contrato de dos temporadas.

El club, de hecho, tenía previsto rematar la operación antes de la vuelta del equipo a los entrenamientos, pero durante el fin de semana no se produjo la firma de los contratos por parte del Athletic Club de Bilbao, algo que con el arranque de la semana debe ser inminente para que el futbolista de Mali esté muy pronto a las órdenes de Germán Crespo.