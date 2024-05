El Córdoba CF dispondrá de 680 entradas para su afición de cara al partido ante la Ponferradina

La Ponferradina reservará cerca de 700 entradas para la afición del Córdoba CF de cara al partido de este domingo en El Toralín que abrirá para ambos conjuntos el play off de ascenso a Segunda División. El conjunto berciano ya ha anunciado su política de precios para este partido y empezará la venta de entradas, con prioridad para sus abonados, este mismo martes.

Para sus abonados, el conjunto de Ponferrada ha establecido unos precios reducidos que van desde los cinco euros en Fondos, hasta los 15 euros en Tribuna, pasando por los diez euros de la grada de Preferencia. Sin embargo, para los no abonados, los precios se disparan hasta los 20 euros en Fondos, los 25 euros de Preferencia y los 30 euros de Tribuna. Las previsiones del club berciano se mueven cercanas a un lleno para el partido de este domingo.

Las entradas para la afición del Córdoba CF en El Toralín costarán 20 euros

Sobre el aforo de 8.400 espectadores que puede acoger El Toralín, la Ponferradina ha determinado que puede ceder al Córdoba CF cerca de 700 entradas. En concreto, unas 680 localidades son las que ya espera recibir el conjunto cordobesista, que será el encargado de gestionar la venta de las localidades para sus aficionados. En el club de El Arcángel ya esperan la llegada de las entradas para proceder a su venta, para las que ya hay peticiones recogidas desde las peñas oficiales, que se mueven para estar junto a su equipo en el inicio del play off de ascenso.

Además, según confirmaron desde el club blanquiverde a el Día, la intención del Córdoba CF es la de ofrecer a los aficionados que estén interesados en viajar a Ponferrada la opción de hacerlo de manera colectiva en los autobuses que el club suele fletar y que, lógicamente, tienen un coste añadido sobre el precio de la entrada. En la entidad cordobesista son conscientes de que la lejanía con Ponferrada y la dificultad de regresar el domingo ya metidos en la madrugada del lunes puede echar para atrás a muchos aficionados, pero aún así esperan contar con un buen número de cordobesistas en el importante partido de ida ante los bercianos.

Más allá de los viajes organizados por las peñas del club y por la iniciativa privada, ya hay no pocos grupos de seguidores blanquiverdes organizándose a través de las redes sociales para cubrir en coche los más de 750 kilómetros (y otros tantos de vuelta) que separan Córdoba de Ponferrada con tal de estar al lado de los futbolistas que entrena Iván Ania. Y es que, después de un curso en el que el equipo ha tenido a su lado a la afición en todos y cada uno de sus partidos, el play off no iba a ser una excepción.