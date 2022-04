El Córdoba CF encara el duelo ante el Mérida con la máxima intensidad

El Córdoba CF tiene los cinco sentidos puestos en salir victorioso en el partido de este sábado ante el Mérida (Estadio Romano, 19:00), en el que un triunfo o un empate le daría el ascenso directo a Primera RFEF sin tener que depender del resultado del Cacereño, que juega ante el Villanovense también el sábado, pero con una hora de antelación (18:00). Es por eso que Germán Crespo está exigiendo a sus jugadores la máxima intensidad durante los entrenamientos, como se pudo ver en la segunda sesión de la semana, que tuvo lugar este miércoles en El Arcángel.

"No me vale el empate, tenemos que ganar", gritó el técnico del Córdoba CF a sus jugadores en los primeros ejercicios de la sesión, quien se preocupó mucho en que los suyos trabajaran la salida de presión a la perfección. Esa intensidad se vio reflejada también en los jugadores, como el enfado de Adrián Fuentes, que golpeó una nevera portátil al recibir una leve entrada de Gudelj, aunque no tardaron en hacer las paces; o los lamentos de los delanteros cuando fallaban de cara a puerta.

Y es que, todos quieren estar al máximo para certificar el ascenso de la mejor manera. De momento, quienes lo tienen más complicado porque son duda para jugar en el Estadio Romano son Ekaitz Jiménez y Carlos Puga, que no se ejercitaron ni en El Arcángel el miércoles, ni en la Ciudad Deportiva el martes. Ambos se están recuperando de sus respectivas lesiones, aunque la del lateral vasco parece que tendrá más duración que la del granadino, cuya presencia en la próxima lista de convocados todavía no se descarta.

El resto de la plantilla al completo protagonizó un entrenamiento que transcurrió con normalidad, sin ningún percance y con la presencia de jugadores que vienen de lesión como Julio Iglesias o José Alonso, que completaron toda la sesión junto a sus compañeros. Además, con el primer equipo estuvieron dos posibles sustitutos a las bajas blanquiverdes en los laterales como Manolillo y Rafa Castillo; y también se ejercitó el centrocampista del filial, Christina Delgado y el habitual tercer portero, Jaylan Hankins.