El Córdoba CF destroza la cuesta de enero

El Córdoba CF está que se sale y el arranque liguero de 2022 lo ha firmado con matrícula de honor. Y no es para menos, porque las tres citas que han tenido los blanquiverdes tras el parón navideño las han superado con creces, completando un mes de enero impecable. Cosecharon tres victorias de tres y no de cualquier manera, pues los de Germán Crespo no pasaron ningún apuro para arrollar a sus rivales. Al contrario, los golearon sin piedad, siendo claros dominadores y gozando de más y mejores ocasiones.

Pese a la peligrosidad que conlleva afrontar una cuesta de enero que da paso al tramo más importante en la persecución de los objetivos, los blanquiverdes, desde el primer choque del año, demostraron de lo que son capaces pasando por encima de un Vélez que, pese a que mantuvo el empate sin goles en la primera parte en El Arcángel, acabó cediendo ante el asedio cordobesista (4-1). Luego llegó el Xerez DFC después del mini stage en Bahréin, y también se marchó del feudo califal sin poder responder a la ofensiva de los de Germán Crespo (4-0).

Ante el Cádiz B, en la que fue la primera salida del Córdoba CF en este 2022, tampoco se achantaron los jugadores cordobesistas, haciendo frente a la buena dinámica del filial cadista y a las complicadas circunstancias de la Ciudad Deportiva El Rosal, resolviendo el choque desde el arranque a base de dominio y una efectividad apabullante que dejó, de nuevo, una goleada (0-4).

Ese ambicioso nueve de nueve logrado por los blanquiverdes en los últimos enfrentamientos es la prueba de que pocos aspirantes hay a la plaza de ascenso directo a Primera RFEF que llevan defendiendo durante toda la temporada. Pasada la decimonovena jornada liguera, el Córdoba CF continúa líder en la clasificación del Grupo IV de Segunda RFEF con 46 puntos. Con 14 victorias, cuatro empates y una derrota, está 11 puntos por encima del segundo clasificado, un Coria que visitará este domingo El Arcángel (17:00).

Con la innegable efectividad del Córdoba CF en casa, donde ha conseguido diez victorias de diez partidos disputados que completan un pleno de 30 puntos perfecto, la llegada del Coria, equipo que ya fue goleado en su propio estadio en la tercera jornada liguera (0-3), no debe suponer problema alguno para que los de Germán Crespo continúen con la racha de su impecable mes de enero y busquen una nueva goleada que les permita firmar cuanto antes el tan deseado ascenso de categoría

Una racha que no se registraba desde 1956

Las tres últimas goleadas del Córdoba CF ante el Vélez (4-1), el Xerez DFC (4-0) y el Cádiz B (0-4) han completado otro récord histórico en el club que ha dado a conocer la cuenta especializada en estadísticas y curiosidades de fútbol @laligaennumeros. Y es que, no se veía al conjunto blanquiverde ganar tres partidos seguidos marcando cuatro o más goles desde el año 1956, cuando la entidad lo logró en dos ocasiones.

La primera fue también durante los meses de enero y febrero con un Córdoba que superó con solvencia al Atlético Malagueño (5-1), aplastó al Melilla (7-1) y triunfó ante el Cacereño en tierras extremeñas (0-4). La segunda racha de goleadas históricas del conjunto califal tuvo lugar poco después, entre los meses de marzo y abril. Durante ese tiempo, el equipo volvió a vencer al Cacereño, aunque esta vez de local (4-0), superó con creces al Don Benito (0-5) y goleó al Linense (4-1).

Eso sí, la racha del actual Córdoba CF todavía no ha terminado y puede seguir aumentando el próximo partido ante el Coria en El Arcángel. Sin embargo, pase lo que pase, lo que está claro es que la temporada de los de Germán Crespo está sirviendo para que pulvericen todos los récords y los méritos que está consiguiendo tengan su merecido lugar en la historia blanquiverde.