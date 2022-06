El Córdoba CF, en busca de un delantero de garantías tras no llegar a un acuerdo con Casas

El Córdoba CF mira al mercado para buscar un delantero de garantías para Primera RFEF tras la ruptura de la negociación por la ampliación de contrato de Antonio Casas. No queda otra tras no aceptar el club blanquiverde la contraoferta presentada por el agente del delantero rambleño, que tiene un año más de contrato con la entidad cordobesista.

Con la clara intención de mejorar las prestaciones de Antonio Casas tras su buena temporada, el Córdoba CF dijo basta. No hubo acuerdo final para la ampliación del contrato. Como ha reconocido este jueves Javier González Calvo en La Jugada de Canal Sur, al delantero rambleño se le ofreció ser "el jugador mejor pagado de la plantilla con un incremento del 20% de su sueldo fijo y doblando los bonus de la campaña anterior".

Sin embargo, el agente del jugador realizó una contraoferta al Córdoba CF, que no fue aceptada y retiró la propuesta realizada al delantero rambleño, que llegó el pasado verano a la entidad blanquiverde tras salir del Sevilla Atlético. "No podemos llegar a las cifras que nos pide el represente de Casas (variables por goles marcados, partidos jugados...) para no descompensar la plantilla y no sobrepasar más el presupuesto. No vamos a hipotecar el club", afirmó Javier González Calvo.

Ante este panorama, el presidente del Córdoba CF, que ha reconocido que no está decepcionado con Casas, ha apuntado que con el dinero previsto para esta ampliación del contrato del rambleño se utilizará para buscar un delantero de garantías para Primera RFEF. De momento, el club, que no ha recibido ninguna oferta, cuenta con el de La Rambla, con Willy Ledesma y con Adrián Fuentes para su ataque.

Ya apuntó Juan Gutiérrez en sus redes sociales que "Casas es jugador del Córdoba CF hasta junio de 2023 y que ha defendido y defenderá su escudo como siempre ha hecho, con total compromiso". "En una negociación cada parte defiende sus intereses y es lícito por ambas luchar al máximo por ellos", reconoció el director deportivo.

Por otro lado, añadió que en "el Córdoba CF del presente y el futuro lo que si tenemos claro es que nos basamos en una lógica, y no queremos que se cometan errores que nos encontramos a nuestra llegada". A pesar de que reiteró el compromiso de Casas "por este grandísimo club, al que estoy seguro que con sus goles nos llevará a conseguir los objetivos que nos marquemos", Juanito ya busca un delantero de garantías para el próximo curso.

También avisó recientemente Juanito que dependiendo del desenlace final de esta negociación el club tomaría una decisión con la llegada de una nueva pieza para su frente ofensivo. Ante la ruptura de la negociación, ahora el Córdoba CF apostará por un jugador de nivel que eleve el potencial de la plantilla cordobesista de cara a una exigente próxima temporada.