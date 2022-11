El Córdoba CF mira con calma al mercado de fichajes de enero

El Córdoba CF vive en una reconfortante tranquilidad. La victoria lograda ante el Linares Deportivo permite a los blanquiverdes reafirmarse en su buena dinámica y consolidar un liderato que ante los azulillos estaba en juego. Esas buenas sensaciones se transmiten a todas las esferas de un club que mira al futuro con optimista e ilusión, como evidenció su consejero delegado, Javier González Calvo, en la resaca del dulce triunfo en El Arcángel. El mandatario blanquiverde repasó un día para el recuerdo, habló sobre ese objetivo del ascenso que tiene el equipo e incluso se refirió a un mercado de fichajes de enero que en breve empezará a moverse con fuerza, aunque no parece que el Córdoba vaya a ser protagonistas de muchos movimientos.

"Estamos contentos y deseando de que llegue el sábado a las 18:00 para volver a jugar y ver al equipo cómo juega y con las ganas que lo hace. Estamos disfrutando, vamos ya por un tercio de la liga, jornada 13, y la verdad que el equipo ayer ya no solo es el resultado, sino lo que se crea alrededor del equipo, de la afición, cómo sienten el escudo", apuntó el consejero delegado del club blanquiverde.

Visiblemente emocionado al revivir el choque ante el Linares, González Calvo reconoció que fue un día especial. "Lo veo desde una posición diferente porque soy muy futbolero y no lo vivo en el palco igual que un aficionado. Pero vivir partidos como el de ayer te hace sentir satisfecho del trabajo que hacen a diario la gente en este club. A lo largo de la semana veíamos que el campo se iba a llenar y por eso estoy muy contento y muy satisfecho", añadió.

Al ritmo que suma puntos el Córdoba, Javier González Calvo reconoció que el objetivo de las eliminatorias de ascenso es ya prácticamente irrenunciable. "Era un objetivo que teníamos marcado, jugar el play off, para poder tener a nuestra gente con nosotros. Tenemos que seguir con el mismo objetivo, ir partido a partido y es importante que podamos sacar el partido del sábado, porque dentro de dos sábados hay un partido importante en Riazor y llegar allí como líderes nos reforzaría mucho", comentó al respecto.

Un enero tranquilo

Camino ya del final del año, y cerca de la apertura del mercado de enero, el consejero delegado blanquiverde no descartó algún cambio en la plantilla, si bien dejó claro que en el club no se piensa en dar el primer paso en ese sentido. "Estamos contentos con el equipo. Vamos a ver cómo llegamos, tenemos cinco partidos en poco tiempo. En principio no queremos hacer cambios, salvo por lesión o que alguien se quiera ir. Si hay oportunidad de mercado o alguien pide salir, se lo haremos fácil porque sabéis que queremos gente comprometida. Pero si se queda una ficha libre, acudiremos al mercado para traer algo que nos aporte. Traer por traer, en un grupo que está funcionando... También tenemos un filial potente que nos da mucho y tenemos que dar esas oportunidades a nuestra gente abajo", comentó.

González Calvo descartó también que el club lance, en principio, una campaña de media temporada para la segunda vuelta. "Lo estudiaremos pero no estamos en eso. Creo que no lo haremos porque tenemos muchos abonados que apostaron por el club cuando esto empezaba y hay que compensarlos por apostar por el equipo al inicio. Lo más justo es no hacerlo, pero ya veremos. Está viniendo mucha gente al campo, con los precios que se marcaron al principio. Aún así, lo estudiaremos", apuntó.