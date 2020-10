El Córdoba CF apuesta fuerte por su filial

La fuerte apuesta del Córdoba CF por sus categorías inferiores la inmortaliza a la perfección el filial que dirige Germán Crespo. El segundo equipo blanquiverde es la punta de lanza de todo ese trabajo que Infinity ha querido implantar en el club, en una apuesta fuerte que ahora se ve refrendada por el salto del Córdoba B a El Arcángel. Y es que el club ha decidido que su filial actúe esta temporada como local fuera de la Ciudad Deportiva, para dar a los jóvenes la posibilidad de mostrarse en un césped de calidad como es el de El Arcángel.

De esta forma, el estadio blanquiverde acogerá un partido prácticamente todas las semanas, pues el calendario de Segunda B y Tercera División apenas hará coincidir al primer y el segundo equipo cordobesistas en un par de ocasiones.

Esa decisión tomada por la dirección deportiva del Córdoba refrenda la clara apuesta por el desarrollo de los jóvenes talentos que el club ha incorporado y que ya tenía en sus equipos de base. Un total de 15 caras nuevas han llegado a un filial que debe pelear por objetivos ambiciosos en Tercera División y que, principalmente, debe ser un apoyo constante para el primer equipo.

Porque esa es la principal misión que los técnicos han marcado para el Córdoba B, el de ser un bastión constante de jugadores para el primer equipo. De hecho, Miguel Valenzuela lo dejó claro en su balance de final de mercado. "Si un domingo le tenemos que quitar al filial los tres mejores jugadores y por eso pierden, no pasa nada. Va a ser un año complicado, en el que necesitaremos jugadores del filial en la primera plantilla. Si les quitamos a los mejores, bajará un poco su potencial, pero ese no es un problema. No les pongo objetivo clasificatorio, pero sí que cuando vayan con el primer equipo demuestren que tienen nivel e ilusión para ayudar al primer equipo", comentó el jefe en la parcela deportiva del CCF.

Esa declaración de intención se ha visto arropada además con una fuerte apuesta en lo económico, más allá del gasto que ya supone abrir El Arcángel para los encuentros del Córdoba B. Según apuntó el consejero delegado del club, Javier González Calvo, la inversión en cantera para esta temporada se cifra en los 1,3 millones de euros, de los que una parte considerable pertenece al filial, en el que todos sus futbolistas contarán con ficha profesional.

El club entiende que para que la cantera blanquiverde empiece a dar frutos cuanto antes, se necesita de una apuesta firme y decidida. Por eso, Infinity ha puesto todos los medios para que los jóvenes desarrollen su talento en buenas condiciones. Ahora, la pelota está en su tejado. En el caso de los chicos del filial, el mensaje es claro: el club les pone a su disposición un caramelo como jugar en El Arcángel, por lo que nadie tendrá excusa para dar el máximo cada domingo.