Córdoba CF: ¿Un accidente o vuelta a las andadas?

El Córdoba CF se complicó su futuro más inmediato sobremanera al perder contra el Yeclano. El inesperado tropiezo en El Arcángel aprieta la clasificación en el subgrupo B del Grupo IV y vuelve a levantar dudas sobre el rendimiento del equipo blanquiverde. El efecto revulsivo de Pablo Alfaro se diluyó de golpe, en una semana condicionada también por el partido copero del pasado miércoles, y los groseros errores en defensa, además del pobre juego del equipo, vuelven a poner en duda hasta dónde puede el técnico aragonés mejorar la cara de un equipo que repitió vicios del inicio de curso y que no termina de progresar en el juego ofensivo como cabría esperar de un plantel con tantas alternativas y calidad.

Los tres puntos perdidos tras adelantarse en el marcador dejaron tocado al Córdoba, pero las consecuencias del partido ante el Yeclano van más allá de esa rémora acumulada. El conjunto blanquiverde volvió a mostrar un juego muy pobre, esta vez en un partido que arrancó de manera plácida y que a la hora de juego ya perdía. Con más de 30 minutos para buscar la reacción, el conjunto de Alfaro no solo fue incapaz de arañar al menos un punto, sino que dejó la imagen de tener pocas ideas y pecó de una lentitud a la hora de hilvanar el juego por momentos desesperante.

El técnico maño ha tenido desde el inicio de su aventura el respaldo de los resultados, en un equipo que no encajaba goles y que en ataque vivía de alguna acción aislada para sumar de tres en tres. Sin embargo, el juego no convencía entonces y en cuanto vuelven a aparecer los problemas defensivos las carencias del Córdoba empiezan a quedar al descubierto de manera preocupante.

Un rendimiento pobre

Una de los lastres que no termina de soltar este Córdoba ese el pobre rendimiento que están ofreciendo varios jugadores llamados a liderar al equipo y decidir partidos por su solvencia y calidad individual. Al margen del garrafal error de Becerra –que no es la tónica habitual–, el nivel mostrado por algunas piezas clave sigue estando muy por debajo de lo esperado, y ese bajón individual afecta sobremanera al colectivo.

La idea en el club para el tramo final del mercado no ha variado y se siguen buscando refuerzos de perfil sub 23, pero también es cierto que el rendimiento de más de uno de los veteranos está despertando serias dudas en la entidad, que tenía la firme intención de no tocar en exceso al grupo pero que ve como los planes iniciales del curso no se están cumpliendo en muchos casos.

La visita al UCAM, una final

En medio de esas dudas, al Córdoba le espera el domingo uno de los partidos en principio más duros de esta primera fase. Los blanquiverde visitarán al UCAM Murcia, equipo que hasta la última jornada lideraba el subgrupo, y que se ha visto superado por el Linares tras perder sus dos últimos partidos. A pesar de que los universitarios no llegan en su mejor momento, el choque se prevé trascendental para ambos equipos y el Córdoba está obligado a reaccionar.

Además de tener la obligación de seguir mirando a la primera plaza, el conjunto blanquiverde ya no tiene margen de error para defender su tercera plaza. Por detrás, el Betis Deportivo acecha con fuerza igualado a puntos con los cordobesistas. La jornada 12 depara para el filial bético la visita al Lorca Deportiva, colista descolgado del subgrupo. Una cita que parece propicia para los verdiblancos y que obliga al Córdoba a sumar los tres puntos para no verse relegado de las plazas que permiten seguir soñando con el ascenso.