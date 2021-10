El Córdoba CF busca ante el Xerez CD el primer hito de la temporada

El Córdoba CF persigue este miércoles en Jerez de la Frontera alcanzar el primer hito importante de la temporada. Después de un arranque espectacular, una victoria ante el Xerez CD en los cuartos de final de la Copa RFEF supondría el premio de jugar la Copa del Rey y eso es algo que en la entidad cordobesista se valora mucho. También el hecho de poder pelear por levantar un título. Sería en El Arcángel, tanto las semifinales como la final, y en un año que se espera que acabe con la celebración del ascenso, esa posibilidad suma un atractivo enorme para la afición y los dirigentes del club.

El problema es que este primer duelo a vida o muerte con un objetivo importante al alcance le llega al Córdoba en una complicada situación. Las lesiones han mermado a la plantilla que entrena Germán Crespo, hasta el extremo de dejarla bajo mínimos. Siete futbolistas con ficha del primer equipo se perderá el duelo en el Municipal Pedro S. Garrido. En su lugar, el técnico blanquiverde tendrá que tirar de varios chavales del filial, que acumulan semanas haciendo méritos y que pueden vivir su primera tarde de gloria con el primer equipo.

Más allá de las ausencias que arrastra el plantel, el Córdoba buscará el triunfo con ambición, como ya lo hizo ante la Balona y ante el Juventud de Torremolinos, cuando la Copa del Rey todavía se veía como un objetivo lejano. Construir una identidad lleva su tiempo y Germán Crespo no quiere dar pasos atrás en ese camino que emprendió hace un par de meses. Por eso, con unos u otros jugadores, se espera que el conjunto blanquiverde mantenga su idea de fútbol ofensivo y valiente, para buscar al rival en campo contrario y tratar de ganar sin necesidad de especular.

Eso sí, con un partido el sábado igualmente importante para seguir en cabeza en liga, Germán Crespo hará rotaciones en el equipo titular, tratando de repartir los esfuerzos y evitar la sobrecarga de minutos de los hombres que han sido más protagonistas en lo que va de curso. Carlos Marín se postula como titular en portería, mientras que Bernardo y Ekaitz Jiménez podrían volver a la zaga. Por delante, Julio Iglesias cuenta con opciones de relevar a Javi Flores y formar pareja con Christian Delgado, al tiempo que Adrián Fuentes y Omar Perdomo se perfilan como titulares la mediapunta, acompañando a un enrachado Casas, que desde el primer día hizo de la Copa RFEF su competición fetiche.

En el Xerez CD, la única baja confirmada es la del mediocentro Juanca, que se pierde el partido por lesión. Emilio Fajardo, el técnico de los azulillos, restó importancia a las ausencias en el Córdoba y otorgó el favoritismo a los blanquiverdes, aunque avisando de que plantearán batalla. "El Córdoba es el claro favorito, es líder en Segunda RFEF, es un histórico que debe estar en Segunda A y las bajas no las acusará, pero en el Pedro Garrido vamos a jugar doce contra once con el apoyo de nuestra afición y no renunciamos a nada, porque el premio es demasiado importante", apuntó el técnico.

Con la ilusión de regresar a la Copa del Rey muchos años después, el cuadro jerezano rotará poco y buscará el pase de ronda a toda costa. El duelo ha levantado bastante expectación en Jerez de la Frontera y se espera un buen (y hostil) ambiente en el Municipal Pedro S. Garrido. El premio, desde luego, bien merece un esfuerzo para alcanzar el primer hito de la temporada.