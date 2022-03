Córdoba CF - UD Tamaraceite: horario y dónde ver el partido por televisión

El Córdoba CF y el Tamaraceite recuperan este miércoles el encuentro correspondiente a la vigesimosegunda jornada de Liga en el Grupo IV de Segunda RFEF. La cita fue aplazada el pasado 20 de febrero por varios positivos en covid en el plantel canario. Tras no llegar a un acuerdo en la fecha, fue la Federación Española la que decidió el horario final de este compromiso, que se jugará a las 12:00 en un día laborable.

A pesar de que muchos abonados no podrán acudir a este compromiso, el Córdoba CF se puso manos a la obra para que El Arcángel no se viese desangelado. De este modo, si la lluvia no lo impide, más de 11.000 alumnos de colegios, institutos y universidades acudirán a la llamada de la entidad blanquiverde para poblar las gradas del estadio ribereño.

Para este choque, el Córdoba CF, que marcha líder y lo ha ganado todo en casa, busca tres nuevos puntos ante un Tamaraceite que está penúltimo con 20 puntos en su casillero. Los canarios, que están a 12 puntos de la zona de permanencia y 10 del puesto de promoción, necesitan sumar de tres en tres para lograr la salvación en la categoría. Por su parte, los blanquiverdes quieren ampliar su renta respecto al segundo clasificado, un Cacereño que se colocaría a 12 puntos -con un partido menos- si los de Germán Crespo se imponen al cuadro canario.

Horario

El duelo entre el Córdoba CF y el Tamaraceite, correspondiente a la vigesimosegunda jornada de Liga en el Grupo IV de Segunda RFEF, se disputará este miércoles a las 12:00 en El Arcángel.

Televisión

El encuentro entre los blanquiverdes y el cuadro canario se podrá seguir en directo a través de Footters, que tiene los derechos de emisión de los partidos del Córdoba como local y visitante. Además, PTV Córdoba ofrecerá el partido en abierto a través de su canal de la TDT.

De todo lo que suceda en ese partido tendrán cumplida información en nuestra página web: www.eldiadecordoba.es.