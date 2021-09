El Córdoba CF, ante una cita para probaturas sin riesgos frente al Salerm Puente Genil

El Córdoba CF, que arranca este miércoles los entrenamientos de cara al envite liguero del domingo frente al Cádiz B (El Arcángel, 19:00), disputará un test de probaturas frente al Salerm Puente Genil (Manuel Polinario, 20:00). Este encuentro de carácter amistoso se iba a disputar el pasado 30 de julio, pero se tuvo que aplazar tras detectarse un positivo en covid-19 en el conjunto pontano.

Como contraprestación a la llegada de Diego Caro a la entidad blanquiverde para dirigir al filial, el Salerm y el Córdoba CF acordaron la disputa de un partido durante la pretemporada. Finalmente, este choque llegará una vez iniciada la competición para los blanquiverdes y a escasos días del pistoletazo de salida para la entidad de Puente Genil en la Tercera RFEF, que inicia el curso este domingo en Conil (19:00).

Tras derrotar en Chapín al Xerez DFC (1-5), los blanquiverdes tienen los cinco sentidos puestos en el duelo del domingo frente al filial del Cádiz. De este modo, Germán Crespo no arriesgará lo más mínimo con los jugadores que más minutos contaron el pasado domingo frente al equipo jerezano. De este modo, este test servirá para que los jugadores con menos minutos o que no jugaron puedan coger ritmo y así luchar por ganarse un sitio en el once inicial.

Con Samu Delgado, Meléndez y Carlos Marín lesionados, el técnico nazarí podrá dar minutos a hombres como Visus, que no jugó en Jerez por sanción del curso pasado; Viedma, el único que viajó y no jugó en Chapín; Julio Iglesias y Adrián Fuentes, los dos descartes de la primera convocatoria. Junto a ellos podrían estar también alguno de los suplentes del pasado domingo y una gran base de jugadores del filial, entre los que estarán Abreu y Valtteri, que están siempre en dinámica del primer equipo.

Enfrente estará un Salerm Puente Genil que tampoco arriesgará, al tener la vista puesta en su debut liguero del próximo domingo ante el Conil (Pérez Ureba, 19:00). Keko Rosano tirará de un once que será totalmente diferente del que ponga en escena en el primer encuentro de Liga frente al conjunto gaditano. No obstante, será un test para probar cosas de cara a la competición.