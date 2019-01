Alfaro: "No podemos dejarnos ir ni seguir perdiendo partidos"

Alejandro Alfaro valoró como positivo el punto que su equipo logró ante el Rayo Majadahonda, por las circunstancias que envolvieron a un partido que el Córdoba pudo haber perdido, sobre todo en el tramo final cuando se quedó con un jugador menos por expulsión de Aythami.

"No nos valía otra cosa que no fueran los tres puntos y el equipo estaba con esa mentalidad de sumar y acercarnos a la salvación. El partido se pudo cuesta abajo en la primera parte, en la que ellos se adelantaron. En la segunda hemos salido de otra manera, hemos conseguido meternos en el partido e igualar", explicó Alfaro, convencido de que "de no haber sido por la expulsión, que tuvimos que replegarnos, pudimos haber pillado algún punto más", aunque reconoció que "pero visto cómo se ha dado el partido, yo creo que el empate es bueno".

El mal partido de su equipo provocó el enfado de la afición y Alfaro entendió "el público es soberano y libre. Ellos pagan su abono y es normal que no estén contentos con la primera vuelta del equipo, con la situación y el año que llevamos", e invitó al equipo a "hacer autocrítica y crecer como equipo para mejorar en muchas facetas", porque "el fútbol al final es resultadista y si sacamos un buen par de resultados seguro que el público nos va a dar mucho como ya nos lo dio el curso pasado".

Ahora, al Córdoba le toca afrontar dos partidos fuera de casa y el onubense reconoció que "nuestro principal hándicap es jugar fuera de casa, donde todavía no hemos logrado una victoria", por lo que tiene claro que "si el equipo quiere salvarse tiene que dar un golpe sobre la mesa y decir aquí estamos. Empezamos la segunda vuelta contra un rival que está cerca nuestra, así que tenemos que preparar el partido bien y traernos los tres puntos".

Los milagros no llegan todos los años

Sobre la situación del Córdoba y la exigente segunda vuelta que espera, Alfaro tiene claro que "los milagros ocurren pocas veces", por lo que "hay que olvidarse de lo que hicimos el año pasado, que fue muy bonito, y centrarnos en este", pues cree que "si ganamos la semana que viene estás a tiro de nuevo". "Está claro que no podemos dejarnos ir ni seguir perdiendo partidos porque no vas a levantar otra vez 14 ó 15 puntos. Hay que estar cerca, centrarnos en el partido de la semana que viene y ganarlo", apostilló.