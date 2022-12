Miguel de las Cuevas: "Nos vamos sin tres puntos que nos duelen"

Miguel de las Cuevas, que salió en la segunda mitad del encuentro tras relevar a Kike Márquez, analizó la derrota del Córdoba CF frente al Mérida: "Nos vamos sin tres puntos que nos duelen". Además, reconoció que el equipo de Germán Crespo tuvo "ocasiones muy claras para ganar el partido" ante los emeritenses. Sin embargo, explicó que les faltó "gol".

"Es un partido difícil de analizar y sobre todo ahora en caliente porque tuvimos ocasiones muy claras para ganar el partido", explicó el 10 cordobesista en su valoración del encuentro. Además, indicó que "el mejor de ellos fue su portero, que ha hecho tres paradones increíbles". También reconoció que se adelantaron "quizás demasiado pronto y veíamos el partido controlado".

"En la segunda parte, a raíz del empate, el equipo salió con todo a buscar el gol de la victoria y en una contra y un mal despeje, pues nos han metido el segundo", apuntó De las Cuevas. A pesar de que lo siguieron "intentando con ocasiones claras hasta el último segundo", se van "sin tres puntos que nos duelen". "Tenemos ahora muchas semanas para ver lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, a ver si podemos borrar estos dos partidos de nuestra mente y seguimos con la dinámica que teníamos el año pasado", explicó el alicantino.

Sobre las causas de la derrota, uno de los capitanes del Córdoba CF fue claro al reconocer que les faltó "gol". "Creo que hemos tenido ocasiones. El portero de ellos paró una a Diarra; otra a Willy; un tiro cruzado mío o un remate de Jorge en el segundo palo solo...", recordó el mediapunta cordobesista. Además, añadió que "la diferencia está en las áreas y si no estás fino de cara a puerta, es difícil que ganes".

"El gol ha sido desde fuera del área. Cuando estás ahí dentro es complicado y se decide mal, pero no es una cuestión de ocasiones. Tuvimos varias para meter gol y no fue un partido plano como otros. Quizás faltó tirar desde fuera, pero con las líneas juntas de ellos no es fácil buscar el tiro", reconoció Miguel de las Cuevas en zona mixta.

"Una de las cosas que me gusta de este equipo es que lo siente cuando no salen las cosas. No pasa nada si se pierde, pero el vestuario está dolido y para mí eso es importantísimo. Nos vamos de vacaciones jodidos, pero los números están ahí. Nos exigimos y queremos más, pero ahora toca descansar con la familia y venir con las pilas puestas", explicó el alicantino.

Sobre la acción del 1-2 en el que despeja mal José Alonso, De las Cuevas no quiso "dar explicaciones porque el que sale al terreno de juego está condicionado a acertar y a cometer errores, pero aquí todos somos una piña", apuntilló el 10 cordobesista.