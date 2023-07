El doctor del Córdoba CF: "Gudelj es muy fuerte y transmite mucha seguridad"

José Miguel Bretones, el jefe de los servicios médicos del Córdoba CF, tiene claro que Dragisa Gudelj está preparado para volver a la práctica profesional del fútbol, una vez que el club ha anunciado su renovación hasta 2025. Después de innumerables pruebas y de consultar a expertos en cardiología para comprobar que la salud del joven futbolista balcánico no corre peligro, Bretones considera a Gudelj "uno más de la plantilla" porque "es una persona muy fuerte y ha transmitido mucha seguridad", aunque sí avisa de que su incorporación tendrá que ser progresiva.

"Estábamos pendientes de unas pruebas que había que mandarlas fuera para determinar si había algo congénito o no. En las pruebas no se ha encontrado nada y hoy en día no hay impedimento, con la legislación que hay en España, para hacer deporte de nivel. Todo eso consensuado entre el club, el jugador y los servicios médicos, hace posible que pueda seguir compitiendo", explicó el médico del club blanquiverde sobre el caso de Dragisa Gudelj.

Tanto es así, que el central será considerado uno más del grupo desde el primer día. "Va a empezar a entrenarse mañana. Lo único es que, por distintos motivos, necesita confianza. Él lleva mucho tiempo entrenando pero lleva implantado un DAI y necesita confianza en los impactos. Con balón es distinto a entrenar físicamente. Iremos de manera progresiva, porque él tiene que estar bien para el primer partido y no tenemos que correr", explicó Bretones.

El doctor, que en su día ya avisó de que Dragisa tendría que tomar con paciencia su regreso a la práctica profesional del fútbol, recalcó que el futbolista es "un jugador más de la plantilla", si bien, como sucede cuando un compañero tiene alguna molestia muscular "habrá que ir viendo las sensaciones, pero la idea que cuente como uno más del grupo".

Las ganas de Gudelj

"Él es una persona muy fuerte y ha transmitido mucha seguridad, pero hemos consensuado que todo sea gradual. Se encuentra muy fuerte. En estas cosas hay que ir poco a poco, la fase de asimilación ya la ha pasado y ahora es el momento de coger confianza, porque no deja de tener un dispositivo ahí", comentó Bretones sobre las sensaciones que transmite el futbolista.

El jefe de los servicios médicos del Córdoba CF ha sido el encargado de supervisar todas las pruebas que los integrantes de la plantilla han pasado en la previa al arranque de la pretemporada y en líneas generales se mostró satisfecho por el estado de los profesionales: "Prácticamente ningún jugador viene de estar parado. Se llevaron unas tareas y todos han venido con el trabajo hecho y en una situación muy buena. Eso quiere decir que han trabajado".