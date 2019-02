Un punto de inflexión

El momento que el cordobesismo ha ansiado durante toda la temporada ha llegado. La frustración de ver como semana a semana su equipo era incapaz de encadenar dos triunfos puede desaparecer este viernes de un plumazo. Para ello, el conjunto que entrena Curro Torres debe doblegar al Granada, un rival que pelea en otra dimensión, aunque llega a El Arcángel en el peor momento de la temporada.

Será en el primero de los tres derbis andaluces que el Córdoba tiene por delante de manera consecutiva, un duelo en el que el club se ha volcado, consciente de que el momento de la temporada es crucial para dar un paso adelante y hacer real la candidatura a salvar la categoría.

Lo incómodo del día y la hora fijados por LaLiga para el duelo no será obstáculo para que El Arcángel presente un buen aspecto. El club blanquiverde ha vuelto a repetir la promoción especial de entradas a precio reducido para que sus abonados sumen apoyos al reto de la permanencia y el Granada llegará a Córdoba con un número importante de seguidores detrás.

Para que el ambiente termine de ser el de un duelo trascendental, la entidad blanquiverde ha promovido un recibimiento especial para sus jugadores, que por primera vez en la temporada se concentrarán en la previa de un partido en casa.

Esa concentración con la que se quiere tomar el choque el Córdoba lleva también una buena dosis de tranquilidad. Esa ha sido la tónica reinante en una semana como hacía tiempo que no se recordaba en torno al equipo. Todo gracias a la buena actuación ante el Tenerife y a los tres puntos que actuaron como el bálsamo perfecto a las urgencias que arrastraba el conjunto blanquiverde.

Claro que ese botín no es suficiente, sino más bien el principio del que está por venir. La permanencia sigue a cinco puntos de distancia y esa desventaja obliga a no fallar en casa, pues el camino hacia el objetivo para por alcanzar una regularidad que en todo el curso no ha mostrado el conjunto cordobesista.

Con la baja de Piovaccari segura y la duda de Chus Herrero –todo apunta a que si decide forzar un poco podrá estar en el once inicial–, Curro Torres dará continuidad al equipo que presentó en Tenerife, aunque Carlos Abad recuperará su sitio en la portería con casi total seguridad, pese al gran partido que hizo Marcos Lavín en el Heliodoro Rodríguez López.

La mala racha del rival

Enfrente, el Córdoba tendrá a un Granada que llega envuelto en dudas, después de encadenar dos derrotas consecutivas, sumar sólo uno de los últimos nueve puntos en juego, con varias ausencias importantes y bajar por primera vez en la temporada del tercer puesto de LaLiga 1|2|3. Un puñado de malas sensaciones que pueden convertir a los nazaríes en un equipo temible, según transcurra el partido en El Arcángel. Y es que no hay que olvidar que los rojiblancos son la mejor defensa del campeonato y que arriba tiene argumentos de sobra para desnivelar un partido.

El manejo de esa presión del rival puede acabar resultando clave en un duelo que el Córdoba tiene marcado en rojo y que confía en que le sirva como el punto de inflexión hacia su resurgir.