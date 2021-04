"Nos ha faltado un pelín de suerte, y esa suerte ha ido en contra nuestra. Así valoró Germán Crespo el empate obtenido por su equipo ante el Tamaraceite (1-1). El técnico del Córdoba CF apuntó que llevaron "la propuesta del juego y hemos sido protagonistas, pero su gol llegó en el momento que mejor estábamos".

Cuestionado por la labor arbitral, Crespo expuso que "puso el listón alto y luego, sin embargo, en la jugada del penalti pita una falta a Puga con un mínimo contacto". "Hubo situaciones que no ha estado a favor nuestra. No me gusta hablar de los árbitros porque tienen una labor difícil, pero hoy nos ha perjudicado un poco".

En su primer partido con el primer equipo, el técnico granadino habló sobre el juego realizado por los suyos: "Se ha visto un equipo que, desde el primer minuto, ha ido a por los tres puntos. En todo momento, hemos llevado la propuesta del juego y hemos sido protagonistas". "En la primera parte, no hemos tenido ocasiones claras pero sí llegadas. Nosotros, en la segunda parte, hemos tenido más oportunidad que ellos, pero nos ha faltado un pelín de suerte. Esa suerte ha ido en contra nuestra", agregó.

Preguntado por la entrada de Javi Flores y Miguel de las Cuevas, Crespo señaló que "lo habéis visto en el once. Es el once que comenté en la previa que es el que mejor se podía adaptar a mi forma de jugar". "Se ha hecho un buen partido porque el equipo ha sido capaz de ser protagonista, de tener el balón donde queríamos... Tanto Miguel como Javi han estado bien con balón, pero también en defensa con la presión alta que hicimos en la primera mitad", apuntó el preparador granadino. Además, añadió que "son jugadores de calidad pero que ayuden en defensa te dice mucho de su implicación".

La única pega al partido fue que "el equipo ha encajado el gol en la única llegada de ellos. Ha sido una acción de Puga que ha ido al suelo y quizás esa experiencia le ha faltado". "Yo no he visto ninguna ocasión clara ni llegada. A partir del 1-1, tuvimos las ocasiones claras de Alberto, con portero batido, y la doble ocasión clara del final de Moutinho y Luismi. A pesar del 1-1, que llegó cuando mejor estaba el equipo, el equipo ha generado ocasiones tras el gol de ellos", reconoció.

Tras desaprovechar otra bala tras la derrota del Sevilla Atlético con el Cádiz B (1-2), Germán Crespo apuntó que "el vestuario estaba mal porque se han hecho méritos para llevarse los tres puntos". A tres puntos del filial hispalense, "lo más normal es que se hubiera terminado hoy si no hubiéramos sacado los tres puntos. Sabíamos el resultado del Sevilla, todavía está complicado pero hemos recortado un punto al Sevilla". De este modo, el granadino cree que "van a pasar muchas cosas en estas dos jornadas. Vamos a la penúltima jornada con opciones matemáticas y a partir del miércoles toca pensar en el partido de La Línea para traernos los tres puntos".

Por último, habló de Puga y Luismi, los dos jugadores del filial que jugaron ante el Tamaraceite: "El tema de Puga ha sido una apuesta personal. Salvo el lunar negro del penalti, ha hecho un partido completísimo". "Es para felicitarlo porque debuta en casa, en una situación complicada y no le ha venido grande porque ha demostrado descaro. Lo conozco perfectamente y sabíamos que nos iba a hacer buen partido, al igual que Luismi nos ha aportado lo que nos faltaba en esa zona", comentó Germán Crespo.