El Córdoba CF, Germán Crespo y el peligro de la inacción

El Córdoba CF sigue protagonizando una caída sin precedentes que deja la sensación semana tras semana de que lo peor siempre está por llegar a siete días vista. La derrota en Linarejos es una más del largo rosario de decepciones que los blanquiverdes acumulan desde que arrancó la segunda vuelta, en la que solo han ganado un partido de 11 disputados. Pero este revés no es uno más por el contexto en el que se produce, con un millar de seguidores blanquiverdes en las gradas sumidos entre la rabia y la desesperación de ver a su equipo anclarse en la tabla de manera ya casi definitiva, abocados a un final de temporada triste y anodino, casi sin objetivos por los que pelear.

Llegaba el CCF a Linarejos después de una semana muy complicada en El Arcángel. El puesto de Germán Crespo estuvo seriamente comprometido hasta el martes. Después de una larga reunión entre el consejero delegado, la dirección deportiva y el propio entrenador, se apostó por su continuidad con la esperanza de una reacción que debía llegar de manera inmediata a todos los niveles, tanto en los planteamientos como en los resultados.

La enésima oportunidad para el preparador granadino queda en nada visto el desempeño de su equipo en Linares y empuja al club aún más contra la pared. Y es que la continuidad de Germán Crespo no es ya una cuestión de confianza en su labor, algo que es evidente que hace semanas que se perdió. El contrato firmado hace apenas cuatro meses por Germán Crespo, con vigencia hasta el año 2026, se antoja ahora una losa de la que el Córdoba no sabe cómo desembarazarse. Además, dinamitar la figura central sobre la que el club quería construir su futuro es una decisión delicada que en los despachos de El Arcángel no acaban de tomar.

El problema es que la huida hacia adelante ha llegado ya a un punto de no retorno en el que cualquier decisión que se tome resultará traumática y comprometedora para la estabilidad de la entidad. La salida de Germán Crespo permitiría agotar esa última bala del posible revulsivo que, solo en ocasiones, provoca la llegada de un nuevo entrenador. El Córdoba, y más en la época de Infinity, no ha tenido muy buenas experiencias en ese contexto.

Además, huelga decir que rescindir un contrato tan importante solo unos meses después de haberlo firmado también colocaría en una posición bastante complicada a los gestores del club en su relación con la propiedad. Desde Bahréin, la exigencia no es solo en cuanto a resultados, también el aspecto económico es fundamental y en ese sentido el club parece en un callejón sin salida.

Las consecuencias del desastre

Y es que si el Córdoba CF termina por dar el paso que parece más lógico, la destitución de Germán Crespo en los próximos días, el proyecto deportivo que encabezan Javier González Calvo y Juanito quedaría seriamente tocado. Para imaginarse el escenario que se puede presentar, basta con remontarse al verano de 2021, en el que todos los cargos de responsabilidad en la entidad estuvieron más en el aire que nunca.

Por otro lado, si el club decide finalizar la temporada con Germán Crespo al frente del equipo, la situación puede alcanzar unos niveles de desapego importantes. Y es que el punto de descomposición es tal que, después de ganar un partido de 11 posibles en la segunda vuelta, resulta complicado ver a este equipo sacando ni siquiera un resultado positivo en lo que queda de curso.

En el aspecto social, las consecuencias de este derrumbe a plomo del Córdoba no se harán esperar. El club había construido una masa social creciente después de una temporada sobresaliente en Segunda RFEF (no lo olvidemos, la cuarta categoría del fútbol español). Pero un curso tan duro como el actual puede llevarse por delante todo lo avanzado de un plumazo. Cada derrota es una puñalada a la venidera campaña de abonados y a ese optimismo generalizado que se había instalado en el entorno del club. Ahora, cuando ya parece tarde para una reacción del equipo, el Córdoba corre el riesgo de perder mucho más que una temporada fruto de su inacción. Y es que nada es más peligroso para la masa social de un club que la desidia, en los despachos, en el césped y en la grada.