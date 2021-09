Córdoba CF | Entrevista a Álex Bernal: "Este club tiene que estar en el fútbol profesional"

A pesar de ser uno de los últimos en incorporarse a un grupo que se formó con previsión y rapidez, Álex Bernal (Sevilla, 1991) se ha convertido en apenas un mes de competición en un futbolista fundamental para el Córdoba CF. El mediocentro encaja como anillo al dedo en la filosofía de juego de Germán Crespo, que no ha dudado en hacer de él uno de sus hombres de confianza sobre el césped. El trianero aúna calidad y sacrificio y da la impresión de haber caído, después de una larga trayectoria, en el club ideal para mostrar sus virtudes. Su reto en El Arcángel, el de conseguir por fin un ascenso en carrera, casa a la perfección con la idea de un club en el que se siente un privilegiado.

-A pesar de llegar ya bien entrada la pretemporada, van cuatro partidos de liga y ha jugado prácticamente todos los minutos. Ha caído de pie en el Córdoba CF.

-Sí, llegué un poco tarde, ya mediada la pretemporada pero era donde quería venir y lo que estaba esperando. Gracias a Dios se pudo hacer y he encajado bastante bien. Ya conocía a varios compañeros del vestuario de haber jugado con ellos, y a otros de habernos enfrentado en la categoría, y sabía que el ambiente era bastante bueno y que seguro que íbamos a empezar bien.

-Apenas lleva dos meses en la ciudad y el club, pero parecen ya muchos más. Se le ve integrado.

-Me siento súper a gusto desde que llegué. Encontré vivienda rápido en un sitio bastante bueno. Estamos aclimatados a la gente y al ambiente de la ciudad, y sobre todo a la afición, que siempre viene aquí a arroparnos. Desde los partidos amistosos que jugamos aquí venían y estaban deseando de que se abrieran las limitaciones para poder venir. Y ahora, imagínate… hemos empezado bien, con cuatro victorias, y se está enganchando más gente todavía.

-Su fichaje tardó en cerrarse, pero en realidad llevaba semanas gestándose, ¿no es cierto?

-Aquí había ya varios mediocentros y también estaba Djak Traoré. Juanito nos comentó que si él salía, estaba la posibilidad de poder venir yo. En un principio parecía claro que saldría, pero después pasaron varias semanas y parecía que al final se quedaba. Nosotros estábamos aguantando un poco, y al final Juanito nos llamó diciendo que iba a salir [Traoré] y que paráramos todas las opciones que teníamos porque quería que firmara. Y gracias a Dios, así fue.

-Supongo que no fueron días fáciles, por aquello de no tener el futuro asegurado.

-Hombre, son momentos complicados. Yo tenía otros equipos a los que poder ir, porque al final soy un jugador que ha estado muchos años en la categoría, pero sí es cierto que a un club como el Córdoba hay que intentar esperarlo todo lo que sea posible, porque al final muchos jugadores quieren jugar aquí, por el ambiente que tienen, el estadio, la afición y la ciudad. Es un sitio que llama la atención y todo el mundo quiere venir, por eso yo traté de esperar todo lo posible para que se cumpliera.

-¿Le hizo dudar el hecho de que el club estuviera en Segunda RFEF?

-Yo creo que no hay mucha diferencia entre la Primera y la Segunda RFEF este año. A lo mejor cuando pasen tres o cuatro años los clubes con más nivel económico estarán en Primera RFEF y la Segunda quedará para dar el salto. Aquí se habla del descenso, pero el año pasado fue complicado para muchos equipos. Se ha formado una categoría por encima pero esto sigue siendo la Segunda B. Es verdad que cuesta más llegar al fútbol profesional porque hay que superar una categoría más, pero tenemos que estar este año para eso, para intentar ascender lo antes posible y el año que viene ya pelear otro ascenso.

-Llegó tras un año malo en el Marbella, que acabó incluso peor que el del Córdoba CF.

-Allí nos pasó igual, era un equipo hecho para pelear por el ascenso y nos encontramos con que el año fue bastante complicado y que los resultados no salían. Y en lugar de ascender o quedarnos en Segunda RFEF, se dio al revés y se bajó a la Tercera.

-¿Qué le ha sorprendido más desde que llegó al club?

-Sorprenderme me sorprendió cuando vine con el Marbella a jugar, que fue un partido en el que estábamos los dos peleando por meternos en play off en diciembre, el estadio se llenó y había un ambientazo increíble. Nos llevamos nosotros el resultado, pero acabamos colgados del larguero, con la gente apretando y el Córdoba embotellándonos. Para mí eso fue… tengo el recuerdo de ese partido como si fuera ayer. Al llegar aquí, es cierto que ya me habían hablado bien porque a Juanito y David Ortega yo los conozco de antes, pero al ver las instalaciones, el gimnasio, la Ciudad Deportiva… el Córdoba es un club que está creciendo y seguro que en poco tiempo vamos a estar celebrando cosas importantes.

-Se le ve muy cómodo en el esquema de Germán Crespo. Imagino que en eso influye mucho la confianza del entrenador en su fútbol.

-Empecé jugando el primer partido y se dio un buen partido, aunque empezamos perdiendo. El equipo estuvo siempre metido en el partido y conseguimos un gran resultado. El entrenador tiene que dar confianza al bloque y al siguiente partido, repetimos los mismos. Ahí el equipo volvió a ganar y yo he tenido la suerte de seguir jugando. El míster me transmite su confianza y todo su apoyo, pero sí es verdad que tenemos una plantilla muy amplia, con muchos jugadores, y habrá partidos en los que parta desde la grada o el banquillo. Todos tenemos que adaptarnos a eso. En el centro del campo, por ejemplo, hay muchos jugadores que podemos ser titulares y mientras el equipo rinda y vaya adelante, puede entrar cualquiera.

-¿Era lo que le faltaba, la confianza plena de un entrenador?

-Con muchos entrenadores no he empezado jugando, y al final me he hecho con un hueco en el equipo, y no he tenido problema en asumir ese rol. Pero aquí me siento muy cómodo, al míster le gusta proponer con el balón, atacar y creo que se me ve bastante cómodo porque me gusta ese planteamiento. Además el equipo está ganando y jugando bien, así todo es más fácil.

-¿Esperaban que el equipo empezara con tan buenos resultados?

-Estamos trabajando bien y siempre lo hacemos para conseguir los tres puntos. Ahora vamos a Tamaraceite y queremos ganar. Pero los partidos cada vez son más difíciles y las estadísticas te dicen que cada vez está más cerca el empate o la derrota, pero es normal. Nosotros queremos estar arriba y ahora tenemos más argumentos si cabe. Estamos primeros desde la primera jornada y por qué no vamos a llegar a la última primeros. Es algo que nos puede motivar para agarrarnos a eso y no soltar el liderato hasta el final.

-¿Qué le parece el ambiente en El Arcángel? ¿Es de los que disfruta aquí o supone una presión jugar ante tantas personas?

-La presión es la misma porque jugamos con el mismo escudo. Defendemos al Córdoba, a su gente y su afición y sea el campo que sea tienes que salir con la misma concentración y defender tu escudo. Pero en El Arcángel a todo el mundo le gusta jugar. El otro día había 7.500 personas y esperemos que en el siguiente haya más gente. Con el equipo ganando, la gente cantando el himno… aquí da gusto jugar. Pero es cierto que hay otros campos en los que hay que buscar la victoria también. Esta semana toca un campo muy difícil, pero somos jugadores de esta categoría y tenemos que ponernos el mono de trabajo para sacar todos los partidos adelante.

-El ejemplo de Coria debe servir de guía: concentración en defensa y pegada en ataque.

-Estamos teniendo una pegada impresionante, cada vez que llegamos tenemos mucho peligro. Es verdad que estamos encajando goles por errores que tenemos que corregir. Son más fallos nuestros que fallos del rival, pero en campos complicados habrá que tener más concentración si cabe y mantener la portería a cero para que cualquier gol que marquemos sea para llevarnos la victoria.

-¿Qué le ha faltado a Álex Bernal para asentarse en el fútbol profesional? Por condiciones, desde luego, no parece que sea.

-Yo soy un futbolista al que le gusta trabajar y jugar en equipo. Cuando llegué a Segunda, al Mirandés, el entrenador tenía a su equipo hecho porque acababan de ascender y contaba poco con los fichajes. Jugué apenas seis partidos y no tuve continuidad. Ese año lo terminé en Leganés, jugamos play off y no conseguimos ascender. Después he estado toda mi carrera en Segunda B, pero también estoy orgulloso de los clubes en los que he jugado, de la gente que he conocido en este mundo y ojalá lleguemos a la Liga de Fútbol Profesional con el Córdoba. Hay que tener los pies en el suelo pero este club tiene que estar en el fútbol profesional.

-Ha pasado por equipos importantes de la categoría y, sin embargo, todavía no ha podido vivir un ascenso. Este tiene que ser su año.

-Es verdad que he jugado varios play off y aún no he conseguido el ascenso. Me imagino el celebrarlo aquí con esta afición y tiene que ser una locura. Ojalá se cumpla, pero hay que estar con los pies en el suelo. Esta categoría es complicada, vamos a campos difíciles y habrá que pelear para sacar los puntos como sea.