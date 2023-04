Córdoba CF - Deportivo: el partido en cinco claves

El Córdoba CF afronta este domingo una cita de alto voltaje en El Arcángel ante un Deportivo que está a solo dos puntos del líder, el Alcorcón. Los blanquiverdes, en la que puede ser su última oportunidad de intentar optar a una plaza de play off de ascenso, vuelven a examinarse en casa ante un rival que aspira a lo máximo, aunque lejos de Riazor demuestran una cara más errática.

Tras la derrota ante el Rayo Majadahonda del pasado domingo en el Cerro del Espino, el Córdoba CF se quedó lejos de ese equipo que sueña con estar en la pelea por el salto de categoría. Los blanquiverdes, que marchan séptimos con 48 puntos, están a cinco puntos del quinto clasificado, un Celta B que sigue dando vida jornada a jornada a los cordobesistas. No obstante, los de Mosquera están a tres del sexto, el Linares, e igualan con el Mérida y el Unionistas de Salamanca.

Con solo una victoria en toda la segunda vuelta de competición en el Grupo I de Primera RFEF, el Córdoba CF, a falta de seis partidos para concluir la fase regular, todavía sueña con estar en el play off, aunque el juego y la dinámica no invitan precisamente al optimismo. De hecho, el retroceso es a mayor conforme avanza un campeonato que está desilusionado a la parroquia cordobesista.

Última oportunidad

El Córdoba CF se agarra a las matemáticas y a la esperanza de revertir esa pésima dinámica con una victoria. Ese triunfo serviría para alimentar las esperanzas y el sueño de que es posible optar a un play off que se ha puesto muy caro. Eso sí, los pinchazos del Celta B han allanado que por ejemplo otros equipos como el Linares, el Mérida o el Unionistas incluso piensen en esta deseada quinta plaza.

Se considere o no la cita de este domingo como una final, la verdad es que es la última oportunidad del Córdoba CF para poder soñar con la posibilidad de atacar el play off. Para ello, los blanquiverdes deben deshacerse del Deportivo de la Coruña en El Arcángel y esperar también los resultados del Celta B y del Linares Deportivo, que jugarán antes que los de Manuel Mosquera.

Salir enchufados

El Córdoba CF no se puede permitir el lujo de no salir enchufado en esta recta final del campeonato. Ya se pudo comprobar en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda que si no sales con todo, los rivales te pintan la cara. Y eso le ocurrió al cuadro blanquiverde en la última jornada disputada, donde un gol de David Rodríguez tumbó a un equipo que no mordió en un comienzo pésimo.

Esa falta de activación, como indicó Manuel Mosquera a la conclusión del partido con el Rayo Majadahonda, no se la puede permitir más un Córdoba CF que está jugando con fuego en un campeonato que empezó siendo una delicia y que está acabando de la peor manera posible por un equipo que no está al nivel esperado.

La baja de Diarra

Uno de los grandes pilares de este Córdoba CF ha sido Diarra, que tendrá que parar ante el Deportivo para cumplir ciclo de amonestaciones. El maliense, a pesar de que no está en su mejor momento, da consistencia y solidez a un centro del campo cordobesista que deberá variar su partitura para el importante compromiso ante el cuadro gallego.

Caballero y Diarra han sido intocables para Manuel Mosquera desde su llegada al banquillo cordobesista, por lo que ahora el técnico gallego debe hilar fino en su elección final. Javi Flores, Armando Shashoua y hasta Alberto Jiménez son las alternativas que tiene un preparador que ya alabó "el juego interior" que tiene el conjunto deportivista.

Un rival potente

El Deportivo busca dar el salto de categoría a Segunda División sí o sí esta temporada. Tras varios años de fracasos, el cuadro coruñés realizó una plantilla de quilates para conseguir ese ansiado objetivo. A dos puntos del liderato, los deportivistas, que cuentan con la baja de su estrella Lucas Pérez, bajan muchos enteros lejos de Riazor. De hecho, acumulan cuatro partidos sin ganar.

A pesar de esta mala dinámica a domicilio, los coruñeses llegan muy motivados para este envite. Tras el 0-0 de la ida, los cordobesistas mandaban en la tabla y los de Óscar Cano estaban alejados del liderato. Sin embargo, la situación ahora mismo es bien distinta para dos equipos que han cambiado en esta segunda vuelta de la competición.

La afición

El Arcángel abrirá de nuevo sus puertas a una afición que vivió ilusionado con un Córdoba CF que jugaba de dulce y que mordía en ataque. De ese equipo ya no hay prácticamente nada, lo que ha dejado a los seguidores cordobesistas en un hondo pesar. La indiferencia es cada día mayor y el hartazgo es generalizado ante una plantilla que está acabando con la moral de sus aficionados.

Solo un resultado positivo ante el Deportivo podría encauzar de nuevo un ambiente que se ha enturbiado por una pésima dinámica de un Córdoba CF que necesita de su gente. "Les pido una más", dijo Mosquera en sala de prensa en la previa del choque ante los coruñeses. El domingo, para bien o para mal, como reza el himno cordobesista, la afición dictaminará su sentencia si no llega ese necesario triunfo que reactive la coctelera para esta recta final del campeonato.