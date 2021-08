El Córdoba CF pierde a Bernardo Cruz para el tramo final de la pretemporada

Bernardo Cruz tendrá muy complicado iniciar la competición oficial a disposición de su entrenador, Germán Crespo. El central del Córdoba CF arrastra una afección en la zona ligamentosa de su rodilla izquierda, después del golpe que recibió hace diez días en el amistoso ante el Marbella, y no se le espera de vuelta al grupo hasta, al menos, la misma semana del inicio de liga.

El zaguero lleva diez días fuera del grupo por un golpe que en principio no parecía ir a mayores pero que no le dejaba entrenarse con normalidad, obligándole en sus últimas comparecencias sobre el césped a trabajar al margen del grupo y con un vendaje para paliar las molestias.

Ante la persistencia de ese dolor, los servicios médicos hicieron pruebas al cordobés este viernes y las exploraciones arrojaron una lesión en la zona ligamentosa de su rodilla izquierda, según concretaron fuentes del club blanquiverde. El propio Germán Crespo, en su rueda de prensa posterior al amistoso ante el Rayo Majadahonda, confirmó la mala noticia. "Creíamos que iba a ser un golpe, pero se le han hecho pruebas porque no se veía una mejora, aunque él quería entrenar lo antes posibles y así se lo dijo al doctor. Parece que del golpe tiene una roturilla, ahí en la zona del ligamento. Esperaremos a la evolución que tenga, pero mínimo se le van a ir dos semanas", lamentó el preparador granadino.

El técnico del Córdoba arrastra varias bajas más, que le están condicionando bastante las alineaciones en estos partidos de preparación, aunque en principio son los problemas normales en la pretemporada, sin que ningún caso preocupe en exceso. Por un lado, Alejandro Viedma y Adrián Fuentes arrastran sobrecargas musculares, por lo que no disputaron ni minuto ante el Rayo, aunque se espera que en unos días estén recuperados para entrenarse con normalidad.

El lunes, con la vuelta al trabajo del equipo, prevista para las 19:30, Germán Crespo espera recuperar ya a Felipe Ramos, arquero que aún no ha podido sumar minutos de rodaje debido a una sobrecarga muscular de la que ya está prácticamente recuperado. Algunos días más tardará aún en estar listo Carlos Marín, que debutó en el primer amistoso ante el Linares con la mala fortuna de producirse una pequeña rotura fibrilar en el cuádriceps que ha llevado al cuerpo técnico a no querer forzar lo más mínimo. Crespo y sus ayudantes son conscientes de que lo importantes llega a partir de septiembre y entonces esperan tener disponibles a los máximos efectivos posibles para el primer once titular oficial del curso.