El Córdoba CF y el Ayuntamiento avanzan en la cesión de El Arcángel y la solución a la lona

El Córdoba CF tendrá que retirar la lona que cubre la fachada de El Arcángel... para previsiblemente volverla a instalar en unas semanas. Esa es la conclusión a la que han llegado tanto el Ayuntamiento de Córdoba, propietario del estadio, como la entidad blanquiverdes, después de los contactos mantenidos desde el pasado lunes. Unas reuniones que han acabado con un acuerdo común para agilizar la cesión al club de las instalaciones de El Arcángel, dentro de un pliego de condiciones en el que se tratará de incluir la posibilidad de instalación de la lona publicitaria, para salvar las trabas legales y que ambas partes se sientan cómodas con las actuaciones a desarrollar.

La buena sintonía entre las partes ha quedado confirmada por sus dos máximos representantes, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, que han confirmado los acuerdos alcanzados tras la presentación de la 38 edición del Rallye Sierra Morena, a la que ambos acudieron.

"Estamos en contacto con el Córdoba CF y todo va bien. Hemos hablado, se han puesto sobre la mesa los argumentos de cada una de las partes y hemos alcanzado un acuerdo. Ellos van a retirar la lona, para lo que enviaremos un requerimiento, aunque lo van a hacer de manera voluntaria, y todo se va a reconducir de manera que se haga bien, como hemos dicho siempre", explicó el alcalde de Córdoba.

José María Bellido reconoció que la cesión de El Arcángel al club está muy cercana a culminar. "Estamos en conversaciones muy avanzadas para la concesión completa del estadio, y ya en esa concesión se recogerá esa posibilidad, para que puedan hacer uso y todo se haga a su tiempo", explicó en referencia a la inclusión de la instalación de la lona dentro de la cesión del estadio. Bellido, además, se mostró "muy agradecido a la actitud de la directiva del Córdoba CF, que cuando vieron el programa que había entablamos las conversaciones pertinentes", por lo que habló de "asunto zanjado", a la espera de que los trámites administrativos se completen.

Javier González Calvo, por su parte, también confirmó que retirarán la lona por voluntad propia. "Nosotros hemos hablado con ellos [e Ayuntamiento], ya veníamos haciéndolo y siempre he dicho que nuestra relación con el Ayuntamiento desde el primer día ha sido fantástica, siempre con la posibilidad de hacer cosas para la ciudad, no solo desde el punto de vista del fútbol. Si ellos consideran que estábamos entorpeciendo la labor que ellos estaban haciendo y estábamos sobrepasando alguna norma, pues no queda más remedio que retirar la lona y trabajar en que la concesión del estadio se pueda llevar a cabo rápidamente para poder disponer de la totalidad del estadio", ha apuntado el consejero delegado del club.

El directivo ha asegurado además, en referencia a la Ciudad Deportiva, que el Córdoba CF seguirá en las actuales instalaciones pese a esa orden de desahucio que ya tiene fecha, pues el acuerdo con Tremón está cerrado a falta de algunos trámites. "Hay un acuerdo con Tremón, hay ciertas circunstancias que siempre demoran esto en el tiempo, pero con la tranquilidad absoluta de que seguiremos en la Ciudad Deportiva. También estamos en trámites con un estudio de arquitectura para proceder a la legalización de los terrenos", ha apuntado González Calvo.

Sufriendo con el equipo

El consejero delegado del club blanquiverde ha reconocido además, sobre la actualidad del equipo, el sufrimiento vivido en Tamaraceite. "Contento por los tres puntos pero yo lo pasé muy mal. No sé qué le pasa al equipo. El míster hizo todo lo necesario para ganar el partido, la primera parte vimos un buen equipo pero después no somos capaces de cerrar los partidos y depende de las personas que están dentro", expresó Javier González Calvo.

"Hay que tranquilizarse, creo que ya hemos tocado fondo, y disputar los partidos los 90 minutos, no los primeros 45, que no digo que no se haga, porque el equipo dio el callo y defensivamente estuvo bien, pero no podemos depender de ver si el portero para un penalti en el minuto 93", añadió.

De cara al partido del domingo, González Calvo espera un triunfo que allane el camino hacia esa segunda posición. "Yo no descartaría al Tamaraceite hasta que no pierda algún punto más y a un histórico como el Real Murcia. Pero es cierto que la Balona va a ser nuestro principal rival y este partido es muy importante. Todo lo que no sea sacar los tres puntos nos haría no vivir con tranquilidad las próximas semanas", apuntó.