¿Confirmación o recaída?

Una vez superado el estado de emergencia, el Córdoba busca confirmar su mejoría ante Osasuna. Los blanquiverdes salieron del puesto de colista con la primera victoria del curso, sumada la pasada semana ante el Almería, pero deben seguir en la línea de resultados positivos para dar continuidad a ese leve progreso esbozado ante los indálicos. De lo contrario, volverán unas dudas que todavía no se han disipado, porque el balance del equipo que entrena José Ramón Sandoval sigue siendo bastante negativo, especialmente fuera de casa. Y es como visitante, el Córdoba no suma más que bochornos, con tres goleadas encajadas en tres salidas y una imagen descorazonadora. Hoy, el conjunto cordobesista tiene ante sí una oportunidad de dar carpetazo a esa mala dinámica lejos de El Arcángel y el escenario es de los grandes, de esos que imponen pero en los que se consiguen las mejores faenas. Sandoval ya avisó en la previa de que jugar en El Sadar es como torear en Las Ventas y lo cierto es que su equipo tendrá que acercarse a la faena perfecta si quiere sacar los tres puntos de un feudo complicado, en el que espera un Osasuna que no termina de arrancar, pero que en casa mantiene su condición de invicto con dos victorias y dos empates.

La intensidad debe ser el factor clave en Pamplona. En un campo muy arropado por las gradas y con sensación de bombonera, cada acción a balón parado cuenta, cada disputa es una pequeña batalla y el ritmo de juego siempre se presume alto. Tomando como ejemplo el empate arañado el curso pasado, el Córdoba tendrá que sudar de lo lindo para volver con algo positivo del largo viaje hasta la capital navarra. Por eso Sandoval ha insistido durante toda la semana y también en su comparecencia previa que la intensidad con la que se afronte el partido será crucial. Entiende, con buen criterio, el técnico madrileño que si sus hombres bajan un punto el nivel de concentración y entrega, será muy difícil ganar a cualquier rival, pero más aún hacerlo a un candidato claro al ascenso.

Por eso, la idea que maneja el técnico del Córdoba es la de dar continuidad al equipo que mostró una buena imagen ante el Almería, con los mínimos cambios posibles. Uno será obligado, pues la sanción de Aythami deja un puesto libre en el centro de la defensa que será ocupado por Luis Muñoz. En el costado izquierdo se presenta la otra gran incógnita, pues Sandoval podría optar por el trabajo y la briega de Javi Galán en detrimento de la verticalidad de un Jovanovic al que el repliegue defensivo le cuesta un poco más. Por lo demás, pocos cambios se esperan en un equipo que, más allá del dibujo y los protagonistas que salten al césped, estará marcado por esa idea clara que tiene su técnico de atacar cuando haya espacios pero de defender con todo cuando se pierda el balón.

Y es que todo lo que no sea perder ya significaría un progreso en un Córdoba que ha empezado bajo mínimos cuando actúa lejos de El Arcángel. Por eso, la coyuntura invita a ser prudente, complicarle el partido al rival y medir mucho las alegrías ofensivas. Para que ese plan salga a la perfección, la batalla en la medular será clave y ahí la baja de Íñigo Pérez puede marcar diferencias, si bien el rival cuenta con peloteros de la talla de Fran Mérida o de Roberto Torres, capaces de desequilibrar un partido por sí solos. El control de todos esos factores se antoja crucial si el Córdoba quiere sacar algo de un campo en el que la temporada pasada fue capaz de marcar un punto de inflexión en su remontada final, con un empate que incluso se quedó corto para los méritos expuestos. En esta ocasión, la visita a El Sadar representa la oportunidad de confirmar que el equipo blanquiverde va en franca progresión y evitar así sufrir una recaída cuando el proceso de recuperación aún está en fase incipiente. Otro partido de esos de puerta grande o enfermería en el que los de Sandoval deben mostrar su mejor cara y desterrar de una vez por todas esa incapacidad que les atenaza cada vez que juegan lejos de El Arcángel.