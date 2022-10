Casas: "En el Córdoba CF te sientes un jugador de Primera División"

Antonio Casas (La Rambla, 2000) está en el momento más dulce de la temporada. Después de un arranque de curso con poca continuidad, el joven ariete ha encadenado tres partidos marcando y va recuperando sus mejores sensaciones. El rambleño, que habla con la misma naturalidad que después se emplea en el campo, se siente cómodo con ese peso que supone para un cordobés jugar en el equipo de su tierra y valora como pocos el poder estar cerca de su familia y su gente, esa que en cada partido en El Arcángel disfruta con el desempeño de un delantero que está llamado a marcar una época en el club blanquiverde.

-¿Cómo se encuentra? ¿Ya recuperado de las molestias en la garganta?

-El viaje a Ferrol no me vino muy bien para las anginas, pero había que hacerlo y sí que es verdad que a la vuelta, el domingo, lo pasé un poco mal. El lunes me tomé los medicamentos que me dijo el doctor y por precaución no entrené, pero ya estoy bien. Con la buena dinámica que estoy teniendo, por temas fuera de lo que es el juego o la decisión del míster, no me voy a quedar fuera.

-Justo eso le quería comentar. Está en su mejor momento de la temporada ahora.

-La verdad que al principio de la temporada, en los tres o cuatro primeros partidos, yo notaba la sensación de estar un poco aislado, no tocaba mucho balón y no tiraba apenas a puerta, que se lo decía a mis compañeros. Pero había que seguir porque el momento iba a llegar y así ha sido. Desde el partido ante el Castilla la flechita está para arriba y ojalá siga así mucho tiempo.

-Y después de las dos primeras jornadas se vio en el banquillo. Asimilarlo no sé si fue fácil.

-Hay que pensar que la temporada es muy larga y que los compañeros son buenos y también hacen goles. Ahí está el caso de Willy, que venía de hacer dos goles seguidos y el míster lo dejó en el banquillo. Como si me deja a mí esta semana después de meter tres. Lo que tenemos que hacer es seguir, currar y sobre todo pensar en el equipo.

-Para tomárselo así, seguro que la experiencia del año pasado le ha servido mucho.

-Yo siempre he dicho lo mismo, que tengo que aprovechar todos los minutos que me dé el míster, ya sea como titular o saliendo como suplente. Estar al máximo porque si un día sales 20 minutos y los aprovechas, posiblemente al siguiente día juegues más.

-Este año es distinto, todo el mundo mira a Casas, tiene más responsabilidad.

-Es verdad pero esa responsabilidad es buena. El año pasado sí podía ser un proceso más de adaptación, pero este año la apuesta es más fuerte, tanto por la renovación como por las miras que el club tiene puestas en mí. Y que estamos a un paso del fútbol profesional. Esa ilusión del aficionado de querer volver al fútbol profesional puede pesar, pero la verdad es que yo estoy contento de que ese peso muchos lo pongan sobre mí.

-¿Le afectan las críticas? ¿Le da muchas vueltas a un mal partido?

-La verdad es que no. Mi familia sí que lo pasa un poco mal con las críticas. Pero yo he aprendido a corregir errores, a aceptar las críticas como lo que son y tratar de mejorar con ellas.

-Pero al ser cordobés, jugar en el Córdoba CF es más duro, siempre le van a exigir más.

-Sí que muchos compañeros cordobeses que han pasado por el Córdoba me han dicho que se sentían con esa responsabilidad y no lo han afrontado bien, pero yo en mi corta experiencia lo llevo bien. El año pasado ascendimos, este año hemos empezado bien y el club quiere ir a más. Yo siempre he sido un jugador casero, siempre he querido que mi gente pueda verme y este año, con todos aquí, para mí es un plus.

-¿No le tensa eso de jugar ante tanto conocido?

-Estoy súper cómodo con eso. Mire para dónde mire en el campo siempre veo alguien que conozco, parece que esté jugando en el pueblo [risas].

-El público en El Arcángel siempre tiene un aplauso para Casas.

-Desde que llegué, la gente me ha acogido súper bien. Siempre que no me ha salido el partido, la grada está para animarme y es algo que les voy a agradecer siempre.

-¿Verse un referente para el cordobesismo también pesó a la hora de su renovación?

-Yo creo que eso fue el factor más importante para mí en la renovación. En ningún momento tuve la cabeza puesta en salir de aquí, porque tanto yo como mis padres, mi familia, mis amigos y mi pareja estamos súper felices aquí y el trato que tenemos en este club no lo vamos a tener en ningún otro sitio, sea de la categoría que sea.

-A veces conviene ir más despacio para llegar más lejos.

-El fútbol son decisiones, que hay que pensar mucho porque pueden marcar tu futuro. Cuando yo me vine de Sevilla, que entramos en Primera RFEF, tenía muchos equipos de esa categoría para ir. Pero mi idea era estar en el club de mi tierra, aun estando en una categoría inferior. En ese caso di un paso atrás pero fue para dar dos hacia adelante, porque este año ya miramos hacia Segunda División. Viéndolo ahora con el tiempo, creo que en esa decisión acerté.

-Y en el Córdoba CF comentan siempre los jugadores que es sencillo sentirse futbolista profesional.

-Aquí no jugamos en Primera pero para mí es como si la jugase. El club, la afición, el estadio y la ciudad son de otra categoría más alta a la que estamos. Vas por la calle y lo notas. En el Córdoba CF te sientes un jugador de Primera División.

-¿Le ha sorprendido el nivel de la Primera Federación?

-Nosotros sabemos que la liga va a ser muy difícil porque cualquier equipo te puede ganar. Lo que no veíamos muy normal es que después de cinco partidos, que fueron cinco victorias, la gente ya pensara en cuándo íbamos a ascender o cuántos goles le iban a caer al siguiente. Es complicado ganar y en cada partido tocará sufrir. Esto ya no es lo del año pasado, que la gente venía pensando en cuántos goles íbamos a meter.

-¿Les molestaron las críticas cuando llegaron dos malos resultados?

-Desde dentro estamos muy tranquilos. Yo creo que dentro, tanto la plantilla como el cuerpo técnico y el club estamos más tranquilos que lo que es la afición y demás. Ellos se pueden poner algo más nerviosos y es normal. La derrota en casa nos dolió porque esos puntos deberíamos dejarlos aquí, pero luego tuvimos dos salidas, ante el Castilla y el Racing Ferrol, que son campos en los que no va a puntuar casi nadie. Si en casa volvemos a ganar, el punto será otra vez muy bueno.

-Hábleme de su conexión con Calderón, que le ha dado ya dos goles en bandeja.

-El jugar con compañeros de esta calidad te lo pone un poco más fácil todo. Calderón tiene una zurda admirable. El primer partido en casa me acuerdo que solo tuve que decirle: "Si hay hueco, me la das a la espalda" y en la primera que tuvo me la puso al pie y fue para dentro. El otro día, igual, pone el primer centro que tiene y para dentro. Es fácil jugar con este tipo de jugadores. Todo el que conoce a Calde no se sorprende. Lleva ocho o nueve partidos espectaculares. El haber debutado en Primera División con el Betis no es casualidad. Quizás los que no lo conocían se puedan sorprender más.

-El domingo viene a El Arcángel el Talavera, el colista. ¿Temen que se complique un partido que puede parecer fácil?

-Es un partido difícil. Es el típico partido en el que puedes entrar en relajación y ellos han cambiado ahora de entrenador, van colistas y las porras de la gente son a ver cuántos les metemos. Pero ellos son un buen equipo, como cualquiera de la categoría, y te pueden ganar. Si salimos con la caraja, puede que nos den una hostia bien dada. No hay que menospreciar a nadie y tenemos que salir como lo hacemos siempre en casa, con lo que aprieta aquí la afición, no podemos dejar que ningún equipo más se lleve los tres puntos.