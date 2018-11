Carlos Abad, al rescate

El Córdoba no gana para sustos. Las lesiones están castigando últimamente en exceso a la plantilla blanquiverde y ayer fue Marcos Lavín el último en ocupar un lugar en la enfermería de El Arcángel. El joven arquero sufre "una lesión grado I en el aductor de su pierna derecha", por lo que es baja segura para el duelo ante el Cádiz. Una ausencia que tendrá que cubrir el recién recuperado Carlos Abad, que afortunadamente ayer entrenó ya al mismo ritmo que sus compañeros durante toda la sesión y no tendrá problema alguno para ocupar la meta blanquiverde ante el conjunto de Álvaro Cervera.

De hecho, Abad recupera la titularidad en un momento complicado para él, después de salir de una lesión y con su rival por el puesto, Lavín, habiendo cuajado dos grandes partidos. En este caso, el infortunio de un compañero le ha evitado la competencia al arquero llamado a ser titular desde su llegada.

El portero tinerfeño entrenó ayer al mismo ritmo que el resto del grupo y ya está apto

Y es que Lavín, a pesar de estar en la temporada de su debut en el fútbol profesional, no está teniendo demasiada fortuna. El joven portero cordobesista tuvo que empezar la temporada mucho más tarde que el resto de sus compañeros, por un problema en un hombro. Esa eventualidad ya le hizo perder la ocasión de jugar cuando el contrato de cesión de Carlos Abad le abrió las puertas del equipo en aquel partido ante los canarios. Alberto González fue el elegido entonces por José Ramón Sandoval.

Por fortuna, esa lesión de Lavín llega cuando Abad ya está apto para volver al césped. "Ya estoy recuperado de mis molestias, a tope de nuevo y por las circunstancias que se han dado, más vale que vuelva al once desde ya", apuntó ayer el arquero cedido por el Tenerife durante una firma de autógrafos que él y Piovaccari llevaron a cabo en la sede de un colaborador comercial del club. Carlos Abad, que por la mañana pudo completar sin problemas y al mismo ritmo que sus compañeros el entrenamiento, reconoció que "en Mallorca en la primera parte creo que estuvimos bien, en la segunda salimos algo más flojo, ellos estuvieron mejor que nosotros y se reflejó en el resultado".

Sobre la situación actual del Córdoba y la importancia del duelo del domingo ante el Cádiz, Abad cree que ya "no importa el equipo rival, importamos nosotros, cómo salgamos al partido. Tenemos muchas ganas de ganar y darle una alegría a la afición". Para ese partido ante los amarillos, el portero blanquiverde es consciente de que "no se plantea otra opción, es ganar o ganar", a pesar de la presión que eso supone para el vestuario.

Una presión que también recae sobre Sandoval, más cuestionado que nunca y con la sensación en el ambiente de que el partido del domingo vuelve a estar en juego su puesto como entrenador cordobesista. Al respecto, Carlos Abad aseguró que "mientras esté el míster esté con nosotros, seguiremos a muerte con él, no queda otra". Por último, el guardameta mandó un mensaje a la afición, de la que espera un gran apoyo en el choque ante los amarillos, que tampoco llegarán solos. "A mí me encantan notar El Arcángel lleno y espero que la afición no nos falle y a la del Cádiz ni se le oiga", comentó el guardameta del Córdoba, que ha vuelvo justo a tiempo de su lesión para evitar un sobresalto mayor en un equipo que últimamente no gana para disgustos.