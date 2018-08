Calentando motores

La cuenta atrás para el España-Albania sub 21 que se celebrará en El Arcángel el próximo jueves 6 de septiembre (20:00) ya ha comenzado. El partido, clasificatorio para la Eurocopa de Italia y San Marino 2019, fue presentado ayer en presencia del presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera, y el presidente del Córdoba, Jesús León, amén del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y diversas autoridades locales. Y hoy mismo ya los aficionados podrán adquirir las localidades en las mismas taquillas del estadio. El precio de las mismas irá entre los 5 euros de los fondos y los 15 de tribuna, asequible para todos los bolsillos con el objetivo de que haya un lleno absoluto para ver la certificación del billete para la cita continental.

Siete años después de su última presencia en El Arcángel, y por séptima vez, la selección española llega a Córdoba con la intención de sellar su presencia en la Eurocopa de la categoría. Le basta con sumar su séptima victoria consecutiva en otros tantos partidos, pues ahora mismo cuenta con una ventaja de seis puntos sobre Eslovaquia y siete sobre Irlanda del Norte, aunque ambos combinados han jugado un encuentro más. Para ello espera contar con un escenario lleno, lo que sin duda sería un respaldo positivo para una futura presencia del combinado nacional absoluto con la que sueñan tanto la Federación Cordobesa, como el propio club blanquiverde.

Durante el acto, el seleccionador español expresó su deseo de que su equipo "gane y dé espectáculo". No sería extraño, pues España cuenta con un grupo de jugadores "de extraordinario talento", muchos de los cuales "no se pueden considerar promesas sino firmes realidades del fútbol español". Entre ellos, muchos de los que él mismo guió al título continental sub 19 en Grecia 2015, como el cordobés Alfonso Pedraza (Villarreal), que podría entrar en la lista que se dará a conocer este viernes a las 12:30.

"Nos faltan varios partidos, pero la idea es cerrar la clasificación cuanto antes", indicó el riojano, centrado "en el partido de Albania", pues ya habrá tiempo de pensar en lograr el billete para los Juegos de Tokio 2020 que otorgará el Europeo, una meta "importante para la Federación Española".