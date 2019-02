Equilibrios en la cuerda floja

Una vez más, el Córdoba se encuentra al borde del precipicio. Tras cinco semanas sin conocer la victoria y con ocho puntos de brecha respecto a la zona de permanencia, el conjunto blanquiverde visita al Tenerife con mucho más que tres puntos en juego. Para empezar, la victoria parece obligada para evitar otro golpe de timón en el banquillo cordobesista. El puesto de Curro Torres estuvo en el alambre en las horas posteriores a la derrota del pasado sábado ante el Albacete. El preparador alemán ganó entonces una semana más de tiempo, pero hoy vuelve a examinarse ante la directiva blanquiverde. Y es que a pesar de lo complicado de la situación, en el seno del Córdoba se espera ver ya algunos frutos del trabajo llevado a cabo durante la semana en la concentración exprés llevada a cabo en Montecastillo.

A pesar de la derrota del pasado sábado, Torres no parece plantearse un cambio de sistema, menos aún jugando en el campo de un Tenerife que ha reaccionado de manera importante y que ya ha huido de la quema con tres semanas sin perder. Los insulares han reflotado su plantel con importantes refuerzos en el mercado invernal y parecen destinados a no pasar apuros en esta segunda vuelta para salvar la categoría de manera decente.

Todo lo contrario le espera al Córdoba, que ya firmaría llegar vivo a la última jornada de campeonato, y que cuenta con todos los factores previos al choque en su contra. Para empezar, porque no tendrá a disposición ni a su portero titular –Carlos Abad– ni a su máximo goleador –Piovaccari–. El arquero es baja por la cláusula en su contrato de cesión que penaliza económicamente su participación ante el club que tiene sus derechos. El punta, por su parte, es el único integrante de la enfermería de El Arcángel, por la fractura en un dedo del pie. La tercera y última ausencia es la Quezada, sancionado con un partido por acumulación de tarjetas amarillas.

Para compensar esos contratiempos, Curro Torres recupera a Álvaro Aguado, al que presumiblemente dará entrada directa al once inicial. Además, Álex Menéndez se perfila como titular en el que será su estreno, pues el carril izquierdo no presenta más contendientes que el asturiano. La presencia de Miguel de las Cuevas en el equipo titular no es segura, dadas las molestias lumbares que arrastra el alicantino, aunque la necesidad quizás obligue a Torres a arriesgar en busca del resultado positivo.

La idea del técnico blanquiverde es seguir profundizando en ese esquema con tres centrales y un centro del campo poblado, como vía para tapar el coladero defensivo en el que se ha convertido esta temporada el Córdoba. La derrota ante el Albacete puede haber hecho mella en esa idea, pero no parece que vaya a variar los planes de un entrenador que, de momento, ha abandonado sus planteamientos iniciales de tener el balón y ser el equipo que lleve la iniciativa.

Una renuncia que parece justificada en busca de los resultados y de una continuidad en el banquillo que no está nada clara. Porque en caso de derrota, el Córdoba tendría complicado digerir una semana más con Torres al frente y la distancia con la salvación en peligro de irse a más de diez puntos.

El destino, caprichoso, vuelve a poner al integrante del banquillo cordobesista en el ojo del huracán justo cuando toca visitar al Tenerife. El curso pasado, el choque en el Heliodoro Rodríguez López significó la destitución de Jorge Romero y la posterior llegada de José Ramón Sandoval. Por aquel entonces la situación era mucho más desesperada que la actual y el Córdoba acabó logrando el milagro de la permanencia. Una machada que difícilmente va a repetir todos los años, por lo que bien haría el Córdoba en regresar de Tenerife con tres puntos y evitar otro ejercicio de funambulismo.