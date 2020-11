Berto Espeso: "El Córdoba CF es como trabajar al salir de la Universidad"

Una de las gratas sorpresas en el arranque de temporada del Córdoba CF es el rendimiento que está ofreciendo Berto Espeso, un futbolista que llegó como complemento para la banda izquierda y que se ha hecho con el puesto de titular con un nivel bastante notable en los tres partidos disputados. El asturiano, que afronta en el club blanquiverde su primera experiencia lejos de casa, ha resumido en un curiosos símil lo que para él significa esta oportunidad después de salir del filial del Sporting de Gijón. "Es diferente, el filial al final está para formar jugadores y aprender, es como estar estudiando. Ahora en el Córdoba ya es como trabajar al salir de la Universidad. La responsabilidad cambia, estás en un equipo que pelea por ascender y por ganar todos los partidos", ha expuesto Espeso.

El asturiano se ha mostrado además "contento por los tres partidos" que ha jugado, en los que se ha sentido muy cómodo. "Son dos porterías a cero y siempre se puede mejorar pero creo que son datos muy positivos", ha indicado el jugador, que se ha adaptado a la perfección a la ciudad y a sus compañeros: "La adaptación ha sido buenísima desde el primer día. El equipo me recibió con los brazos abiertos y estoy encantado. Los veteranos es increíble cómo nos han acogido a los nuevos. Y la ciudad, por lo poco que he podido visitar por el tema del covid, me ha encantado".

Espeso ha analizado también el momento que atraviesa su equipo, en un arranque casi perfecto con 7 puntos sumados de 9 posibles. "El equipo está creciendo desde la defensa, concediendo poco atrás. Podemos contar con los dedos de una mano las ocasiones que nos han creado. A partir de ahí tenemos que crecer, generar ocasiones, que las estamos teniendo. Este domingo no entraron pero mientras tengamos la portería a cero tendremos muchas opciones de ganar los partidos", opinó el asturiano.

El zurdo no ha querido mojarse al ser cuestionado por el regreso de Jesús Álvaro y el hecho de que pueda peligrar su continuidad en el equipo. "Al final el que decide es el míster. Yo si tengo la oportunidad, tengo que aprovecharla. Se trata de entrenar bien durante la semana y que el míster decida. Si estamos los dos a gran nivel, será mejor para el equipo", apuntó al respecto.

De cara al choque del domingo ante el Recreativo Granada, Espeso reconoce que "al no tener una referencia de ellos, no sabemos cómo nos esperarán", pero sí cree que les puede beneficiar el tener adquirido ya "un ritmo de competición alto". "Ellos pueden estar más frescos pero nosotros tenemos más ritmo de competición y eso es lo más importante de cara al domingo", indicó el joven lateral, que apostilló que ya trabajan en analizar al rival "enfocados en la idea que tiene el míster".

Espeso, además, ofreció su opinión sobre la situación que el coronavirus ha generado en el fútbol y mostró confianza en poder seguir la competición sin parones de por medio. "Lo primero es la salud, pero dentro del mundo del fútbol hay un protocolo importante y bien trabajado para seguir desarrollando nuestro trabajo", expuso el defensa.