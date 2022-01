Álex Bernal, Viedma y Bernardo ya entrenan con el Córdoba B tras no viajar a Bahréin

Álex Bernal, Bernardo Cruz y Viedma, que no viajaron a Bahréin con el resto de componentes de la primera plantilla del Córdoba CF, se ejercitaron este miércoles en la sesión de trabajo del filial cordobesista en la Ciudad Deportiva. Los tres jugadores trabajaron con normalidad en la instalación del Camino de Carbonell, donde estuvieron a las órdenes de Diego Caro.

El Córdoba CF comunicó este pasado martes los 20 jugadores desplazados, entre lo que estaba Tala y Christian Delgado, aunque destacaba la ausencia de Álex Bernal, Bernardo Cruz y Alejandro Viedma. Como informó el club, estos tres jugadores no se desplazaron junto a sus compañeros porque no cumplían "los requisitos de entrada al país -no disponen de pasaporte covid- o han sido contacto estrecho de un positivo en las horas previas al viaje".

Con el primer equipo entrenando a más de 7.100 kilómetros de Córdoba en las instalaciones de fútbol de la Federación bareiní, Bernal, Bernardo y Viedma volvieron a los entrenamientos con el filial, que regresaba este miércoles tras su jornada de descanso de este pasado martes. Los tres jugadores, como informó Juan Gutiérrez Juanito, seguirán trabajando con el Córdoba B en la instalación del Camino de Carbonell para no perder el ritmo respecto a sus compañeros, que regresarán el martes de vuelta de su stage en Bahréin.

En este sentido, Viedma, Bernal y Bernardo trabajaron como uno más a las órdenes de Diego Caro junto a los componentes de la plantilla del filial blanquiverde. Y así lo seguirán haciendo. Eso sí, según fuentes consultadas por el Día, ninguno de los tres estará en el duelo amistoso de este jueves frente al Antequera en El Maulí (18:30).

El Córdoba B, con dos duelos aplazados por positivos en sus rivales, disputó su último envite ante el Ceuta B el pasado día 4. Sin partido este domingo por varios casos en el Rota, el filial debe recuperar el miércoles 19 el derbi ante el Ciudad de Lucena. Para llegar de la mejor manera posible y por no perder el ritmo de competición, los blanquiverdes jugarán este jueves ante el Antequera. Antes de esta cita, los de Diego Caro tienen previsto una sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva y ahí estarán de nuevo Bernal, Viedma y Bernardo Cruz.