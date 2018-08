Berges afina el tiro

A menos de 90 horas ya para que el mercado eche el cierre hasta el próximo mes de enero de 2019, el Córdoba apura para terminar de pulir una plantilla lo más competitiva posible para esta campaña ya en marcha. Al tiempo que Jesús León y Alfredo García Amado se afanan en lograr el beneplácito de LaLiga, Rafael Berges trabaja para cerrar alguna de las operaciones que tiene entre manos y que apuntan principalmente a reforzar la zona de ataque, aunque sin descartar retoques en otros puestos, sobre todo en caso de que se produzca alguna salida que pueda aumentar el margen de maniobra. Todo bajo el guión marcado por la patronal y que salvo milagro que ya ni se espera en las oficinas de El Arcángel obligará a prescindir de Pawel y Edu Ramos, y que apunta como directrices principales a cesiones, fichas por el mínimo impuesto y cartel de sub 23.

Unas características que comparten jugadores como el sevillista Carlos Fernández, el canterano de Las Palmas Erik Expósito o el pucelano David Mayoral. Todos saldrán con total seguridad cedidos antes del viernes, buscando minutos de calidad en la Liga 1|2|3 para continuar con una progresión que los primeros equipos de sus respectivos clubes les impide por ahora. Claro está que el Córdoba no es el único que los tiene apuntados en su agenda, y eso, ante la delicada situación que atraviesa el club blanquiverde, hace más difícil aún su aterrizaje en El Arcángel.

El Deportivo y el Cádiz tientan también al sevillista, que como el canario saldrá cedidoLa opción de David Mayoral (Valladolid) pierde fuerza, con el Alcorcón como destino

Fernández, a sus 22 años y tras un calvario de lesiones en las últimas campañas, no tiene sitio en el Sevilla de Machín, más aún si se confirma el fichaje del hispano-dominicano Mariano Díaz (Olympique de Lyon). Tiene propuestas del Deportivo y el Cádiz, además de la entidad cordobesista, y sólo está en su mano elegir con qué colores quiere golear esta temporada en la categoría de plata. El conjunto gallego parte con ventaja por sus opciones de éxito, aunque si lo que el jugador quiere es gozar de protagonismo... quizás ahí el CCF pueda apurar sus bazas, pues ahora mismo Sandoval sólo tiene un nueve puro: Federico Piovaccari.

La misma edad tiene Erik Expósito, al que Las Palmas no le importaría ver en acción de continuo en la Liga 1|2|3, aunque difícilmente pueda hacerlo como amarillo ante el potencial de la plantilla que ha confeccionado el club para buscar por la vía rápida el regreso a la élite. Con todo, su condición de sub 23 le garantiza un puesto en el filial, con el que ya jugó el pasado domingo en Valdebebas ante el Castilla, mantiendo así la puerta abierta del conjunto de Manolo Jiménez a lo largo del campeonato. Los tratos, no cerrados, por Javi Galán no parecen una buena puesta en escena para que el CCF pueda emprender una negociación con la Unión Deportiva, pero...

El tercer hombre señalado en rojo por la dirección del Córdoba es David Mayoral, si bien el futuro del delantero del Valladolid parece más cerca de Alcorcón que de otro sitio. Además de los alfareros, el Elche se había metido también en la puja por un futbolista que ya ha tenido minutos con el primer equipo de Pucela y que a sus 21 años considera que ha llegado la hora de asentarse en la segunda categoría, en la que el pasado campeonato jugó 5 partidos (más otros 23, con cuatro goles, con el filial).

Sea uno de ellos o algún otro que Rafael Berges consiga captar para la causa en estas horas finales de un mercado cuanto menos atípico, lo cierto es que el equipo y Sandoval lo agradecerán enormemente. Porque aunque el CCF ha arrancado la temporada viendo puerta con suma facilidad y enseñando carencias en otras zonas del campo, todos los actores del club parecen coincidir en que es la vanguardia la demarcación que necesita refuerzos con más celeridad. Y hacia ahí toca mirar hasta la medianoche del viernes.