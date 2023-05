Bellido, sobre la crisis del Córdoba CF: "Entiendo la pasión, pero hay que contar hasta diez"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se refirió a la delicada situación deportiva que atraviesa el Córdoba CF y las protestas que eso ha desatado entre su afición, escenificadas el pasado miércoles a la conclusión del partido ante el Racing Ferrol en El Arcángel. El regidor municipal asegura entender la frustración de los seguidores pero les pidió evitar situaciones tensas y "que rozan la violencia" como las vividas tras el último partido en casa.

Cuestionado por el momento que atraviesan los blanquiverdes, Bellido reconoció que le apena la situación. "No nos gusta ver la racha que lleva el equipo, pero creo que debemos valorar las cosas en su justa medida y, sobre todo, no llegar a situaciones que rozan la violencia. Al final esto es un deporte, unas veces se gana y otras se pierde. Lo importante es sentir los colores y alegrarse cuando se gana, pero cuando se pierde o las cosas no van bien, no me parece razonable ni sensato llegar a ese tipo de situaciones en las que tenga que salir la gente escoltada por la policía".

"Eso no es bueno para el equipo, contribuye a empeorar la situación y tenemos que ser un poco más fríos. Entiendo la pasión, pero hay que contar hasta diez y sumar todos juntos", agregó el alcalde.

José María Bellido fue más allá al señalar que la situación actual no es desconocida para el club representativo de la ciudad. "Yo llevo toda mi vida en Córdoba, he visto pasar al club por situaciones buenas y malas, y todo pasa. Lo bueno pasa, lo malo también. Lo que tenemos que seguir es remando juntos, porque las rachas malas y buenas van a seguir", indicó.

Al alcalde se le preguntó también por los últimos avances en ese pliego de cesión de El Arcángel al Córdoba CF, del que pocas novedades pudo detallar, más allá de que ambas partes siguen trabajando en el asunto: "El Córdoba CF ya está culminando la propuesta de actuación urbanística por parte de sus arquitectos, que han estado en contacto con los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y cuando nos presenten su iniciativa le daremos curso. Confío en que lo hagan en muy poco tiempo. Estamos en pleno contacto y me dicen que ya lo están ultimando".