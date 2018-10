Aythami: del mal, el menos

Del mal, el menos. Aythami Artiles fue sancionado ayer por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con dos encuentros por la roja directa que vio el pasado sábado ante el Almería. El canario, de esta forma, se pierde los partidos ante Osasuna y el Deportivo, pero podrá estar a disposición de José Ramón Sandoval para la visita copera a Elche del martes. El club blanquiverde ha decidido no recurrir al Comité de Apelación.

Aythami fue expulsado ya en el tiempo de descuento por, según el acta, "morder a un adversario estando el juego detenido". El colegiado del encuentro, el granadino adscrito al Colegio Madrileño Álvaro Moreno Aragón, apreció una agresión estando el canario en el suelo con Álvaro Giménez que nadie vio. Entre otras cosas porque no se produjo. Así lo han ido reconociendo, en privado y en público, según ha correspondido, los protagonistas de los hechos, al tiempo que las imágenes de televisión no recogían en ningún momento tal acto.

El club blanquiverde no recurrirá el dictamen de Competición ante el Comité de ApelaciónDesde su llegada, se ha perdido dos partidos: uno por sanción y otro por decisión técnica

Esas pruebas videográficas las remitió el lunes el Córdoba al Comité de Competición con el objetivo de que el castigo a Aythami quedara en nada o, al menos, se viera reducido lo máximo posible, consiguiendo finalmente la segunda alternativa. El organismo, tras advertir que la reclamación de la entidad "se limita a interpretar de modo puramente subjetivo la actuación del jugador", castigó finalmente ayer al zaguero con dos partidos en virtud al artículo 123.2 de Código Disciplinario (Violencia en el juego), además de una multa económica de 600 euros al futbolista y otros 400 al club, en aplicación del artículo 52.3 y 4 del mismo texto.

Aunque la resolución recoge la posibilidad de interponer recurso en un plazo de diez días hábile ante el Comite de Apelación, el CCF ha decidido no hacer uso de tal posibilidad, aceptando el castigo interpuesto al jugador. Una postura que parece que también mantendrá el Almería por la sanción de un partido a Corpas, que vio la roja por "empujar a un adversario con uso de fuerza excesiva estando el juego detenido", en ese mismo tiempo de prolongación, y cuyo recurso ante Competición tampoco ha sido tenido en cuenta por el comité.

Esta es la segunda sanción que Aythami Artiles sufre desde que se incorporó al Córdoba el pasado mes de enero. A los dos partidos que no jugará ahora hay que sumar el que ya se perdió en la fecha 36 del pasado curso -3-0 al Sevilla Atlético-, tras ver la roja por doble amonestación una semana antes en El Sadar. Al margen de ese compromiso ante el filial hispalense, el defensor de Arguineguín sólo se ha perdido un choque más como cordobesista, y fue por decisión técnica: la visita del Alcorcón (0-0) de la cuarta jornada del campeonato, aunque en la siguiente, en La Rosaleda de Málaga, comenzó suplente, pero entró al campo a los 20 minutos por la lesión de Jesús Valentín.

Ahora, los problemas se le acumulan a Sandoval porque el central tinerfeño está en la primera de las dos semanas de parón obligado por una rotura en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha, que pone incluso complicado su concurso dentro de diez días ante el Deportivo y, por supuesto, lo descarta para la tercera eliminatoria de la Copa del Rey que el CCF disputará ante el Elche el próximo martes en el Martínez Valero (20:00). Ese día, al menos, Aythami sí podrá echar una mano al equipo, ya que su castigo queda reducido a liga.

Todo un alivio porque esta doble ausencia deja al Córdoba sólo con dos centrales para encarar las dos próximas paradas de un campeonato en el que, a pesar de la primera victoria, está obligado a dar un plus para salir de la zona de descenso en la que se encuentra casi desde el inicio de la temporada. El insustituible Quintanilla, único que lo ha jugado todo hasta la fecha, tendrá que formar pareja ahora con Luis Muñoz tanto en El Sadar como con el Dépor.

El malagueño, por cierto, no lo ha hecho nada mal en sus apariciones. Cumplió con creces en su estreno oficial en la anterior eliminatoria copera ante el Nàstic, si bien eso no le abrió puerta alguna, pues sus primeros minutos ligueros no llegaron hasta el pasado fin de semana, y actuando como libre en una defensa de tres centrales, para amarrar el 1-0 ante el Almería en el tramo final.

Queda por ver ahora cuál es la solución de emergencia, en caso de que surgiera otro contratiempo más, que se guarda Sandoval. Ante la imposibilidad de tirar del filial, las opciones pasarían por la reubicación unos metros más retrasados de su posición habitual de Bambock o Vallejo, siendo la alternativa más lógica la del vitoriano porque no viene contando para el técnico de Humanes. Una situación que probablemente varíe este fin de semana con su entrada en la convocatoria, que por algo hay que empezar.