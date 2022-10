La Audiencia Provincial vuelve a dar la razón a los administradores concursales del Córdoba CF

La sección 2 de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Aceites García de la Cruz contra el auto de instrucción número 7, que ratificó la gestión de los administradores concursales y judiciales en la venta de la Unidad Productiva y el procedimiento que los mismos llevaron a cabo para que Infinity se hiciese cargo del club.

El juzgado, como ha adelantado este viernes La Jugada de Córdoba, ha afirmado en su sentencia que "no se atisba malversación, concierto previo, ni interés defraudatorio a determinados acreedores, más allá del interés del socio mayoritario, que era la persona que había llevado al Córdoba CF a la situación de insolvencia".

Ante este panorama, la Audiencia ha expuesto que "las actuaciones que los juzgados avalaron, pueden resultar más o menos discutibles, pero no las hace delictivas". De hecho, también añade que "la adquisición de la Unidad Productiva por un tercero (Infinity) que abonó una parte muy importante de las deudas, -que ninguna otra persona intentó abonar-, permitieron mantener al Córdoba CF a flote".

Por todo ello, la Audiencia en su escrito considera que "esto no es delictivo ni puede constituir un delito de malversación cuando ni siquiera se discute que la situación económica del club la llevaba a la completa desaparición sin posibilidad de cobro para ninguno de los acreedores ni la querellante (Aceites García de la Cruz)".

También indica la Audiencia que "es cierto que pudiera considerarse perjudicado quien aparecía como propietario del club, pero también es obvio que tal era quien había llevado al club a una situación económicamente insostenible". Además, sostiene que "la actuación de los administradores (Estepa y Bernabéu) no ha creado una situación perjudicial para el CCF, no queda acreditado, sino muy al contrario, fue favorable porque permitió el pago de la mayoría de los créditos ante una situación de insolvencia".

La Audiencia, en su fallo, indica también que "todas las actuaciones llevadas a cabo están avaladas en las distintas actuaciones judiciales", por lo que "no existe delito de desobediencia porque los jueces han asumido todas las actuaciones realizadas por los querellados".

Por otro lado, la Audiencia niega que los contactos previos de Daniel Pastor con Infinity permitieran la intervención judicial, declaración de segundo concurso y la venta de la UPR. De hecho, esgrime que "es una afirmación que carece de prueba mínima". "Resulta imposible que ninguno de los querellados pudieran conocer con carácter previo lo que se iba a decidir en las resoluciones del Mercantil e Instrucción. Ellos requerían el concierto con los diferentes jueces, de lo que no existe el menor atisbo indiciario", apunta.

La Audiencia es dura contra la querella de García de la Cruz -a la que se sumó también Azaveco (Carlos González)- porque pretende "atacar las resoluciones dictadas en los concursos y en el procedimiento penal que sigue su curso contra determinadas personas, que eran las encargadas de la gestión del Córdoba CF".

"La vía adecuada para discutir si la administración ha sido más o menos acertada no es la penal sino la mercantil. La vía para recurrir las decisiones del segundo concurso y la venta de la UPR no es la penal", reconoce la Audiencia. De hecho, aclara que "de no haberse producido la venta de la Unidad Productiva, la entidad habría desaparecido". No obstante, señala que "la declaración de segundo concurso puede ser discutible, pero no delictiva".

Tras conocer la sentencia de la sección 2 de la Audiencia Provincial, ahora falta por conocer la resolución del juzgado sobre el recurso presentado por Azaveco (Carlos González) contra el segundo concurso de acreedores.