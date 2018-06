Apuesta por el ascenso

El fútbol es cada día más un negocio y las fórmulas para explotar sus beneficios afloran para sonrisa de unos clubes que empiezan a exprimirlas para mejorar sus números financieros. Tras el merchandising o la explotación de los derechos televisivos, la última moda pasa por asegurar algo que no se tiene, lo más parecido a apostar dentro de un marco legal apoyado en importantes lobbys de aseguradoras que empiezan a tener cabida en el mundo del balompié. Es lo que hizo el Córdoba en enero, nada más llegar Jesús León a la dirección de la entidad, con la permanencia. Y lo que valora repetir este verano, pero con un objetivo mucho más ambicioso que hoy se debate entre el ascenso directo o el billete para el play off, en lo que es una clara demostración de la confianza que los dirigentes tienen depositado en un proyecto todavía en ciernes. De hecho, no se conoce siquiera el nombre del entrenador, si bien ya no será Jagoba Arrasate tras comprometerse ayer con Osasuna.

Visto el éxito obtenido la pasada temporada, cuando con una prima de un millón -en la que participaron también los jugadores- el beneficio obtenido ha sido de cuatro por conseguir una permanencia que parecía imposible, y convencido de que el equipo estará en la zona noble la campaña 18-19, el club blanquiverde está dispuesto a doblar su apuesta. El pensamiento de León es firmar un nuevo seguro en el que amarraría la presencia del Córdoba entre los seis primeros... o incluso los dos. Lógicamente, el ratio sería mucho mayor en el segundo caso, aunque la dificultad también aumentaría, sobre todo con el nivel de los rivales que habrá el próximo ejercicio. Eso es lo que toca discernir próximamente.

Como ejemplo, y según la información que maneja el CCF, esta última campaña un equipo como el Huesca se la jugó al ascenso cuando salió de los dos primeros puestos en los que había vivido casi toda la campaña. El ratio entonces era de uno a cinco, aunque finalmente el cuadro azulgrana perdió la prima aportada porque reaccionó a tiempo para lograr su histórico salto a la élite en la jornada 40, con una victoria en Lugo.

Con esa base, y siendo conscientes de que las cifras variarán considerablemente al hacer el seguro en verano, con el campeonato aún no comenzado o sólo en sus primeras fechas, el Córdoba trataría de encontrar ahí una nueva vía para incrementar sus ingresos. Aunque eso serían migajas comparado con lo que aportaría el ascenso.