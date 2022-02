Apasionante derbi entre Ciudad de Lucena y Córdoba B en una jornada cordobesa aplazada por covid

Los equipos cordobeses del Grupo X de Tercera RFEF recuperan su jornada aplazada del calendario liguero este miércoles con el partido entre el Ciudad de Lucena y el Córdoba B como gran atractivo. No solo se trata de un derbi cordobés de lo más emocionante, sino que puede ser crucial para las aspiraciones de ascenso de estos dos equipos que pelean por mantenerse en los play off. Por su parte, el Salerm Puente Genil y el Pozoblanco afrontan sus respectivos choques como locales con el objetivo de seguir sumando.

Todas las miradas están fijadas en el choque que enfrentará al Ciudad de Lucena y al filial cordobesista este miércoles (Ciudad de Lucena, 20:30). Por fin tiene fecha este duelo correspondiente a las decimonovena que se iba a disputar el día 9 de enero, pero que llegó a aplazarse hasta en dos ocasiones por casos positivos de coronavirus, primero en la plantilla celeste y luego entre los futbolista del Córdoba B.

Con ambos equipos luchando por conseguir una plaza en Segunda RFEF la temporada que viene, este encuentro puede ser determinante en la lucha de ambos por asentarse en el play off de ascenso. Los de Dimas Carrasco se encuentran actualmente en la cuarta posición con 38 puntos, mientras que los blanquiverdes son quintos con 35. Apenas tres puntos los separan, lo que es un fiel reflejo de la importancia del partido.

Eso sí, el cuadro celeste llega con la moral por las nubes tras derrotar al Utrera en tierras sevillanas (0-2), un conjunto que llevaba ocho jornadas consecutivas ganando y que sigue siendo el segundo clasificado con 48 puntos. Tras asaltar Utrera, los de Dimas Carrasco pretenden prolongar su buena dinámica ante un Córdoba B que, pese a que a ganando confianza partido a partido, no pudo pasar del empate el domingo pasado a pesar de que dominaron a un Xerez CD (0-0) que también lucha por el ascenso.

Para este derbi, el conjunto de la Subbética cuenta con toda su plantilla disponible, aunque todo dependerá de cómo vea Dimas Carrasco el estado físico de Iván Henares y de Marcos Pérez, que la pasada jornada estaban lesionados. Por parte del filial blanquiverde, Diego Caro tiene a todos sus jugadores en óptimas condiciones, incluido Mosquera, que llegó al equipo en este mercado invernal.

Al Salerm Puente Genil también le toca hacer frente a una ardua tarea. En tierras pontanas reciben al Sevilla C (Manuel Polinario, 19:45), en un encuentro que se les presenta como la gran oportunidad de dar el salto en la tabla y acercarse a los puestos de play off de ascenso. Y es que, los de Juanmi Puentenueva ocupan la séptima plaza en el Grupo X con 28 puntos, aunque no están muy lejos del filial hispalense, que es noveno con 25 puntos. La diferencia está en la dinámica, pues el conjunto cordobés llega de ganar son solvencia a Los Barrios (0-2), mientras que el tercer equipo sevillano acumula cuatro duelos sin conocer la victoria.

Siendo un rival directo, la exigencia es máxima para un Puente Genil que debe hacer valer su juego como local y llevarse tres puntos muy importantes. Además, la plantilla está prepara al 100%, pues Puentenueva cuenta con todos sus jugadores disponibles para hacer frente al cuadro hispalense.

El otro cuadro cordobés que también tiene cita con la Tercera RFEF este miércoles es el Pozoblanco, que recibe en el feudo de Los Pedroches al Conil (Municipal, 20:00). Los de Antonio Jesús Cobos llegan a esta jornada con una racha algo irregular después de no pasar del empate como local ante el Sevilla C (1-1). Por su parte, el cuadro gaditano arrastra una racha muy positiva de dos victorias consecutivas, la última ante Los Barrios (2-1).

Una choque de dinámicas al que los vallesanos intentarán hacer frente para escalar posiciones en una clasificación cuya décima plaza ocupan ahora mismo con 24 puntos, mientras que el Conil es octavo con 26. Para este vital partido, el entrenador del Pozoblanco no podrá contar con los defensas Ángel Lara ni Ángel García por lesión, y tampoco con Aythami que cumple ciclo de tarjetas amarillas. Eso sí, Cobos recupera a Samu para completar la zaga, mientras que en la delantera son duda Carlos Moreno y Zara.