Álvaro Aguado, un regreso ¿efímero?

álvaro Aguado ya es uno más en la concentración del Córdoba en Los Ángeles de San Rafael. El joven jugador jienense se incorporó en la medianoche del domingo y ayer fue el gran protagonista de la doble sesión de trabajo que el conjunto blanquiverde llevó a cabo a las órdenes de Francisco Rodríguez. El club cordobesista dio atrás en su intención inicial de mandar al mediocentro a entrenar con el Córdoba B, que ayer arrancó su particular pretemporada en la Ciudad Deportiva, a pesar de no haber alcanzado todavía un acuerdo para la pretendida renovación de su contrato.

El prometedor futbolista, con dos años más de vinculación con el filial, es uno de los grandes activos en el futuro del Córdoba y por eso la entidad quiere blindarlo ante ofertas de Primera División. Ante la falta de acuerdo con su agente para formalizar el nuevo contrato, el club tomó la decisión de que iniciara el trabajo con el segundo equipo, pero la situación económica tan delicada que atraviesa la entidad ha hecho variar de lleno sus planes. Ante la necesidad de conseguir recursos económicos de manera urgente, Jesús León ya reconoció que cualquier jugador es transferible si llega una oferta satisfactoria y Aguado tiene varios pretendientes en Primera División. Por eso, el club ha decidido que el jugador tenga el mayor escaparate posible y ese es el primer equipo.

A su llegada a la concentración, Aguado atendió a los medios oficiales del club, ajeno a todo lo que se mueve alrededor de su figura. "Estoy con muchísimas ganas de estar con el equipo, de entrenar y contento de estar con los compañeros", aseguró el jienense, que reconoció que "viendo como está el tema por Córdoba, aquí estamos bien, distraídos de todo y muy bien con los compañeros y el cuerpo técnico".

Sobre sus primeras impresiones con el nuevo entrenador, Aguado apuntó que "ha sido una grata sorpresa poder entrenar con Francisco, no he podido hablar mucho con él pero la primera impresión ha sido muy buena", porque "su intención es tener el balón y eso me beneficia mucho a mí y creo que también al equipo". Sobre la situación del club en lo económico, el mediocentro apuntó que él y sus compañeros están "ajenos a lo que está pasando y con muchas ganas de que empiece la liga", si bien en su caso será complicado que arranque el curso vistiendo de blanquiverde. Todo dependerá de los demás movimientos que se produzcan en la plantilla y de las ofertas que lleguen por el jugador. En base a ello, el regreso del jienense al primer equipo cordobesista será más o menos efímero.