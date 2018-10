Alfaro espera que el Córdoba repita ante el Deportivo "esa imagen" de la Copa del Rey

El Córdoba ha realizado este jueves su penúltimo entrenamiento con vistas al choque del sábado ante el Deportivo (El Arcángel, 20:00). Tras la sesión, el club ha presentado la ropa de calle de la plantilla, con la firma de Álvaro Moreno y Quintanilla, Luis Muñoz, Quezada y Alfaro de modelos. Precisamente el capitán, que aún está renqueante de un golpe en el tobillo sufrido el pasado martes ante el Elche, ha atendido luego a la prensa, haciendo público el deseo de que "en liga se vea esa imagen" que el equipo dio en la Copa del Rey en el Martínez Valero.

El atacante onubense ha recordado que "siempre son importantes las victorias tras el comienzo tan malo que estamos teniendo" y confía en que la lograda ante el Elche sea "balsámica" y sirva para "coger confianza, creer en nosotros y elevar la competencia y competitividad dentro del grupo". De hecho, la buena respuesta de los menos habituales entre semana hace que ahora "para el míster sea un quebradero de cabeza" ver con qué jugadores cuenta ante el Deportivo, aunque al final la clave es que el técnico "tenga buenas alternativas y todo el mundo esté comprometido, metido y con ganas de saltar al once".

Alfaro ha dejado claro que el choque ante el cuadro gallego "es muy importante porque estamos en una situación en la tabla que a nadie le gusta", pero se ha mostrado confiado en que el equipo pueda "corroborar estas buenas sensaciones" en liga. Para eso, el capitán blanquiverde considera básico "tener esa iniciativa con balón, esa competitividad, ese compromiso, esa presión" mostradas ante el Elche, pues es la única manera de conseguir una victoria que ayude al Córdoba a salir de "de esta situación, todo se tranquilice, cojamos confianza y tiremos para arriba". Porque, para el onubense, "si estamos bien y al nivel que tenemos que estar, podemos competirle a cualquier rival de Segunda sin ningún problema".

Por último, mirando al sorteo copero que se celebra este viernes a mediodía, con un rival de Primera como rival seguro para el CCF, Alfaro no ha ocultado que "por equipo, por potencial y por cercanía, el Sevilla o el Betis sería un partido atractivo para todos" y hasta se ha atrevido a invitar a "soñar" con la Copa del Rey, "una competición bonita que, aunque no es la liga, no vamos a dejarla a un lado".