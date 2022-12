Alcorcón, el test definitivo al 'fondo de armario' del Córdoba CF

La visita del Córdoba CF al Alcorcón este domingo significará el punto final a una semana de infarto para los blanquiverdes, pero también para su rival. La jornada intersemanal que marcaba el calendario en Primera Federación ha hecho estragos para todos los equipos. Hasta tal punto que solo dos de ellos, el Racing Ferrol y el Talavera, han sido capaces de firmar seis de seis en puntos en estas últimas dos jornadas disputadas con apenas tres días de distancia entre ellas.

Entre lesiones, sanciones y cansancio acumulado, tanto alfareros como blanquiverdes se preparan para un encuentro que se prevé de desgaste, pero en el que ambos tendrán que emplearse a fondo dada la importancia de los tres puntos en juego. Con el parón navideño a la vuelta de la esquina y las fuerzas ya justas, llega el momento de comprobar qué fondo de armario tienen dos de los principales aspirantes al ascenso directo.

Y en ese sentido, el Córdoba tiene mucho terreno ganado, pues las rotaciones son tónica habitual para Germán Crespo. Este domingo, además, habrá cambios obligados. Dragisa Gudelj y Javi Flores se perderán el partido por sanción, mientras que otros jugadores como Calderón, Puga o Jorge Moreno arrastran diferentes problemas musculares que podría condicionar su alineación en el Santo Domingo.

Sabedor de que el desgaste de los duelos ante el Deportivo de La Coruña y el Pontevedra iba a ser grande, el técnico blanquiverde ya ha utilizado en estas dos jornadas a 17 jugadores diferentes para componer sus onces iniciales. Eso quiere decir que hasta media docena de futbolistas llegarán con menos acumulación de minutos. Futbolistas como Casas, Kike Márquez, Simo o José Ruiz llegan con las piernas menos frescas y apuntan a ser importantes ante el Alcorcón, junto a otros con menos minutos como Adrián Fuentes, Álex Bernal o José Cruz.

Pero la plantilla del Córdoba ofrece posibilidades incluso para que los cambios vayan más allá. Hombres como Cedric Teguia, Sergio Benito, José Alonso o Ramón Bueno están jugando mucho menos que el resto de sus compañeros en lo que va de temporada. Ante la fatiga general acumulada y los problemas de sanciones y lesiones, su presencia puede ganar enteros para un día importante para el Córdoba. Y es que si de algo ha presumido el CCF desde que arrancó la temporada es de contar con un bloque muy parejo en cuanto a nivel, en el que el salto entre los teóricos titulares y los suplentes no es para nada pronunciado, hasta el punto de que en la mayoría de posiciones esa distinción es complicada de llevar a cabo.

El Córdoba ha saldado estas dos jornadas seguidas con un balance de cuatro puntos sobre seis que no solo le ha permitido mantenerse en lo más alto, es que también le ha facilitado el cobrar más renta respecto a sus principales perseguidores.

El Alcorcón, atascado

El ejemplo más claro lo representa el Alcorcón, que venía de acumular seis victorias consecutivas pero que se ha atascado hasta el punto de sumar un empate (1-1 ante el Fuenlabrada) y una derrota (2-1 ante Unionistas). Y todo ello a pesar de que el técnico de los alfareros, Fran Fernández, ha seguido la estrategia de rotas a sus jugadores en busca de frescura.

Comparando el once inicial que saltó en la jornada 14 ante el Fuenlabrada con el que lo hizo en la jornada 15 ante el Unionistas, el Alcorcón realizó siete cambios. Una circunstancia que no es casual, si no la búsqueda de esa frescura necesaria para competir de igual a igual ante un equipo como el Córdoba que siempre exige el máximo a sus rivales.

Por eso, este domingo, más allá de qué contendiente de los dos presenta mejor once inicial, cobrará mayor importancia la capacidad de cada plantilla de ofrecer un rendimiento alto sin acusar las ausencias que habrá por ambos bandos. Y en esa profundidad de banquillo, el CCF se ha mostrado hasta ahora como un equipo de garantías.