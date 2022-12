Alcorcón - Córdoba CF: otro duelo de valor doble

Para terminar una semana de infarto, al Córdoba CF le espera este domingo otro partido de esos que pueden hacer la diferencia al final de la temporada. El conjunto blanquiverde visita el Santo Domingo para medirse al Alcorcón, tercer clasificado, al que pueden dejar a nueve puntos si consiguen doblegarlo en una cita en la que será capital saber administrar las fuerzas después de la jornada intersemanal tan exigente que tuvieron los hombres de Germán Crespo.

Y es que ese duelo ante el Pontevedra, en el que el CCF consiguió tres puntos de oro, dejó también un peaje importante en la plantilla blanquiverde. Por un lado, Dragisa Gudelj y Javi Flores no estarán presentes por sus respectivas sanciones. Además, Carlos Puga tiene muy complicado poder jugar -el joven Rafa Castillo vuelve a presentarse como una alternativa- y otros hombres como Calderón o Jorge Moreno llegan también con algún problema físico que les puede hacer no estar al 100%.

Aunque las fuerzas ya van flaqueando y a los futbolistas les hace falta el parón navideño para reponer fuerzas, ahora no es momento de aflojar. Antes de poder celebrar el fin de un año inolvidable con sus familias, los hombres de Germán Crespo tienen por delante dos partidos para apuntalar su liderato y seguir dando pasos en firme hacia la Segunda División.

El primero de ellos les pone por delante al Alcorcón, un equipo que acumula dos resultados negativos pero que sigue manteniendo sus opciones intactas de aspirar a lo máximo. Los alfareros, que partieron en el arranque de la temporada con la vitola de favoritos al haber caído desde la Segunda División, son un bloque muy sólido y difícil de batir, que en el Santo Domingo todavía no conocen la derrota después de siete partidos (cinco victorias y dos empates) y que solo han concedido cuatro goles ante su afición. La empresa, por lo tanto, no se presenta nada sencilla para el Córdoba, cuyos números también asustan a sus rivales, porque los blanquiverdes que todavía no conoce la derrota lejos de su estadio.

El equipo de Germán Crespo, además, parte con la ventaja de mirar al resto de sus rivales desde una posición privilegiada. Como ya le sucediera el pasado fin de semana en Riazor, el Córdoba no tendrá que salir con la urgencia de buscar los tres puntos, consciente de que el simple hecho de no perder ya sería una buena noticia en uno de los feudos más complicados de la categoría. El Alcorcón, por su parte, sí parte más obligado. Primero por esos dos malos resultados que acarrea en esta intensa semana. Por otro, para no dejar escaparse al primer clasificado.

El valor de una plantilla amplia

Otra baza importante con la que podrá jugar Germán Crespo es la profundidad de su plantilla. Desde el principio del curso, el técnico granadino ha apostado por mantener a todos sus futbolistas enchufados, repartiendo los minutos y comprobando de primera mano que cuenta con argumentos suficientes más allá del once titular. Ahora, cuando se acumula el cansancio y las lesiones y sanciones empiezan a pasar factura, ese nivel parejo de la plantilla del CCF puede ser también un factor diferencial.

Con todos esos argumentos a favor, el Córdoba espera seguir sumando para no dar tregua a los rivales por la primera plaza, sabedor de que el empate le puede valer y de que una victoria hundiría moralmente al Alcorcón, al tiempo que sería ya un mensaje devastador al resto de contendientes al ascenso directo. Y es que la visita al Santo Domingo es otro duelo de valor doble y, hasta la fecha, esos partidos el CCF los ha solventado de manera satisfactoria.