Alberto Aguilar: "Es difícil ganar todos los partidos como lo está haciendo el Córdoba CF"

Alberto Aguilar regresará este sábado a El Arcángel. En esta ocasión, lo hará de una forma especial tras retirarse la pasada temporada y vivir su primera experiencia como director deportivo. Acabó su carrera en el Antequera y allí inició hace unos meses un ciclo "muy diferente a lo que uno estaba acostumbrado como jugador, pero con ganas e ilusión" de asumir este rol en la entidad malagueña.

Aunque hubo "muchas dudas porque es una cosa que nunca había pensado y justo al terminar, pero el club me lo propuso, podía ayudar a crecer, lo necesitaban y todo lo que sea ayudar hizo que no me lo pensase", apuntó un Alberto Aguilar que vivió un verano "muy ajetreado".

Y todo va a las mil maravillas para ser un club recién ascendido. Tercero a dos puntos del líder, el Córdoba CF, y sin perder desde el primer partido. "Las cosas están saliendo bien y hay que seguir aprovechando esta inercia", reconoció Alberto Aguilar. Además, con un plantel muy joven, el ex jugador cordobesista afirmó que se alegra "mucho por los jugadores que han venido para que disfruten de un partido muy bonito".

También apuntó que "fue fácil" el llegar a un acuerdo para adelantar el partido a este sábado. "En nuestro caso no supone nada cambiar un partido de una fecha a otra. Si le puedo hacer un favor al club donde yo estuve una etapa, donde me considero cordobesista y también para nuestra afición, porque conozco el ambiente de un sábado por la tarde y se disfrutará más siendo el sábado que el domingo", apuntó Aguilar.

"El partido para nosotros se presenta muy complicado. El Córdoba lo conozco bien, a los jugadores, la plantilla, ese campo, pero vamos con mucha ilusión. Sabemos donde está nuestro nivel, es un equipo joven, con gente que está progresando y tendremos nuestras opciones de plantar cara al Córdoba, y a ver si la aprovechamos", comentó el director deportivo del Antequera.

De inicio, el cuadro antequerano ha sorprendido a muchos en este arranque de competición. Alberto Aguilar reconoció que "a priori por presupuesto o trayectoria hay equipos que deben estar arriba, pero siempre hay equipos revelaciones como nosotros o el San Roque. Hay que ir jornada a jornada. Nuestra prioridad no es estar ahí arriba, pero si estamos ahí no nos vamos a bajar a las primeras de cambio".

También alabó el trabajo que está realizando el conjunto blanquiverde, invicto hasta la fecha: "Es difícil ganar todos los partidos como lo está haciendo el Córdoba. Está sacando partidos con mucha solvencia y demuestra el nivel de sus jugadores, de su plantilla, pero creo que no será un paseo el año". "Me alegro que sea el Córdoba el que está arriba y tiene mucho mérito porque no es fácil lo que está haciendo, sea la categoría que sea", señaló el de Benamejí.

Sobre el Córdoba CF, indicó que tiene "una grandísima plantilla y está muy bien compensando en todas sus líneas. Tiene mucha calidad para dominar todas las facetas del juego y es difícil hincarle el diente, pero el equipo rival tiene sus armas y El Arcángel es un campo donde todo jugador que viene le gusta dar lo mejor de sí, y esa es nuestra aspiración el sábado".

De cara a esta cita, el Antequera va a seguir "con su estilo". "El entrenador es fiel a sus ideas, pero es un entrenador muy dinámico y de hecho cambia cada partido. Hay jugadores que después de ganar, van al banquillo y otros entran. Esa es la virtud de nuestro entrenador, que está consiguiendo tener a todos ilusionados y todos se ven titulares", argumentó Alberto Aguilar.

También le dará "mucha alegría" volver a El Arcángel. "Cuando has estado en un sitio tan cómodo, viviendo momentos tan buenos, te queda alegría, sentimiento y considero a Córdoba mi casa. Estuve tres temporadas y viví muchos momentos más buenos que malos", apuntó. Además, deseó "todo lo mejor" al club blanquiverde. De hecho, recordó que "cada vez que entro a El Arcángel lo vivo de una manera especial".

No se olvidó de la afición cordobesista, que está "curada de espanto y siempre está ahí, que sigan como están este año". "Sé que es difícil esta categoría, a pesar de tener el mayor presupuesto o ser el mejor equipo, pero sin ellos el equipo no es nada", reconoció Alberto Aguilar. Además, añadió que deben seguir "animando, empujando al equipo y que lo devuelvan al sitio donde nunca tuvo que haber bajado que es mínimo en Segunda División".