Alain Oyarzun y su volver a empezar en el Córdoba CF

Alain Oyarzun fue una de las cuatro novedades que el Córdoba CF presentó en su once inicial para la cita ante el Yeclano Deportivo. El extremo zurdo volvía así a tener minutos tras más de un año lastrado por las lesiones -su anterior aparición fue el 6 de octubre de 2019 con el Numancia en Oviedo-, una inactividad que apenas si se notó aunque él mismo considere que no está todavía "al cien por cien", pues asistió a Mario Ortiz en el 0-2 y participó en el 1-3 final con un disparo al larguero que remachó luego Willy a la red.

Ante esta situación, el futbolista donostiarra se ha mostrado "contento" tanto por su labor como por la del equipo, que sumó en La Constitución su segundo triunfo de la temporada, en otras tantas jornadas. "Llevaba mucho tiempo sin competir por una larga lesión que el año pasado me tuvo apartado de los terrenos de juego; y en cuanto a sensaciones me sentí muy bien", ha apuntado Oyarzun, que cree que necesita "unos minutillos más y un par de semana de entrenamiento más con el grupo" para alcanzar su mejor versión.

"Me siento contento con la participación. Después de tanto tiempo no era un partido fácil, el terreno de juego también implicaba mucha concentración, y tanto mis compañeros como yo estuvimos acertados en eso", ha insistido el exterior, admitiendo que fue un día especial "porque no recordaba bien cuándo había sido el último partido y es mucho tiempo. Me volví a sentir futbolista, que al final es lo que nos gusta, y después de tanto tiempo lo valoramos aún más".

Alain fue uno de los cuatro cambios introducidos por Sabas tras la victoria inaugural ante el Lorca Deportiva, algo que el vasco ve consecuencia de que "hay una plantilla muy completa, puede haber muchos cambios durante la semana y no creo que se vaya a notar el fin de semana porque hay mucho nivel". "Tenemos muy buen grupo y si queremos estar arriba y conseguir el objetivo, que es claro, tenemos que ganar en todos los campos, nos tenemos que amoldar a todo tipo de fútbol", ha incidido.

En Yecla, el cuadro azulgrana apretó mucho en el tramo final, pero los blanquiverdes supieron defender con orden la ventaja obtenido anteriormente. "Era un fútbol más directo, al que no estamos tan acostumbrados, pero estuvimos fuertes. Encajamos un gol en propia puerta, pero no nos hicieron apenas ocasiones claras de gol, sí la que sacó Bernardo, y aunque nos costó un poco esos minutos, eso nos hace reforzarnos, el saber aguantar y mantener el resultado", ha explicado el zurdo, antes de tirar también de autocrítica.

Espera un choque "diferente" ante el UCAM

En una línea similar a la que ya mostró el técnico nada más concluir el encuentro en tierras murcianas, Alain ha señalado que "hay que ser exigentes y pudimos hacer cosas mejor. Hubo fases del partido en las que pudimos haber tenido el balón más rato, que para eso también estamos trabajando; y un puntito agridulce es el gol porque si hubiéramos mantenido otra vez la puerta a cero hubiera sido muy bueno".

Ese reto volverá a estar presente en la siguiente parada del campeonato ante el UCAM, que el Córdoba ha comenzado a preparar este miércoles en la Ciudad Deportiva, en lo que se dibuja como "un partido diferente en casa, donde nos tenemos que hacer muy fuertes". Oyarzun no da una especial trascendencia al choque porque "es importante como cualquier otro. Creo que van a ser complicados todos porque es una liga muy corta, que no te permite fallar prácticamente. Pero es un partido importante porque si ganamos le sacamos tres puntos que ahora son importantes y nos dejarían ahí arriba".

Para ello, y como clave para sacar adelante la batalla ante el cuadro universitario, el jugador natural de San Sebastián advierte de que tocará "estar muy atentos en la vigilancias", pues enfrente habrá "un grupo que defiende muy bien; creo que nos va a esperar en medio campo y son peligrosos a la contra porque tienen gente muy desequilibrante arriba". Entre ellos, el ex blanquiverde Eneko Jauregi, autor del gol del triunfo el pasado domingo ante el Linares desde el punto de penalti y ex compañero de Alain, como Admonio.

Por último, y en ese viaje entre el pasado y el futuro, Alain Oyarzun ha explicado que su llegada al Córdoba se produjo por una llamada de Raúl Cámara que le planteó el proyecto de manera clara, algo que él mismo ha podido comprobar desde su primer día en la entidad: "Hay un grupo de gente muy bueno con un objetivo claro y seguro que va a ir todo muy bien". Es el deseo suyo y el de todo el cordobesismo.