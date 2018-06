"Aguado no vale un millón de euros, vale seis"

La comparecencia de Jesús León dio para mucho más que la presentación del equipo femenino, pues el presidente del Córdoba no eludió ningún tema de actualidad, como la salida de Sandoval, la figura del próximo entrenador o algunos nombres propios del mercado y del plantel.

Uno de los que más ruido están generando es Álvaro Aguado, que sigue sin renovar y por el que existe interés de varios equipos de Primera División. "Aguado tiene contrato con el Córdoba con una cláusula de seis millones de euros. Si hay una oferta del Leganés de un millón de euros, no vale eso, vale seis", espetó Jesús León, que insistió en que "si vienen con seis se lo llevan y si no, no preocuparos porque sigue en el Córdoba. Salvo que depositen la cláusula, Aguado no se va".

Sobre la salida de José Ramón Sandoval, León apuntó que "en la gestión debe primar la cabeza sobre el corazón" y añadió que tiene "una magnífica relación con él, ética y moralmente tenía que renovar, pero se han dado una serie de circunstancias que lo han impedido". Sobre su relevo en el banquillo cordobesista, el presidente de la entidad admitió que "Francisco es una de las opciones, para el lunes o el martes tomaremos la decisión y podremos anunciarla".

En cuanto a la confección del plantel, León pidió "paciencia" y apuntó que "los nuevos objetivos tienen que ser más meditados", aunque sí se refirió al interés por Rubén Castro, para asegurar que "hasta que no está hecho un fichaje no podemos decir nada pero el interés del Córdoba en el jugador es máximo y el del jugador creemos que también".