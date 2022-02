Adrián Fuentes: "La clave de la victoria del Córdoba CF ha estado en el balón parado"

El Córdoba CF ganó en el Vicente Sanz ante el Don Benito (1-2), en la que fue su quinta victoria consecutiva, la segunda de ellas como visitante. Eso sí, a los de Germán Crespo les costó mucho superar a un cuadro extremeño que incluso se puso por delante en el marcador a la media hora de juego. Sin embargo remontaron un partido que, en palabras de Adrián Fuentes, fue "bastante complicado".

Como explicó el delantero madrileño, autor del gol del empate ante el Don Benito, los suyos llegaban de "trabajar toda la semana este encuentro" que sabían que iba a ser "muy difícil", y más en un campo "muy complicado" que tenían señalado en rojo en esta segunda vuelta. "Es un equipo que se ha reforzado, ha cambiado de entrenador y que, como vinos en el partido de ida, nos plantó cara y nos costó ganarles y en esta ocasión en su propia casa no iba a ser para menos", comentó Adrián Fuentes sobre el conjunto dombenitense.

Pese a las dificultades que comenta el delantero madrileño, el Córdoba CF logró remontar el encuentro y llevarse tres puntos muy importantes en la persecución por el ascenso a Primera RFEF. La clave para arrebatarle la victoria al Don Benito estuvo, como destacó Adrián Fuentes, "en el balón parado", que fue la forma en la que consiguieron marcar los dos tantos que cerraron el marcador con el 1-2 definitivo.

El delantero está en un gran momento de forma y siendo determinante para los suyos. Con seis goles en sus último cinco partidos, Fuentes lleva cuatro titularidades seguidas: "Siempre soy de los que dice que todo esfuerzo tiene su recompensa, no miro más allá de trabajar en el día a día. La última toma de decisión no la tengo yo, pero siempre estoy a disposición de los que necesite el equipo", precisó el ex del Murcia sobre su situación como fijo en el esquema inicial de Germán Crespo.

Por último, Adrián Fuentes mostró su ambición y sus ganas de seguir creciendo señalando que todavía es "joven", y que necesita "explotar sus condiciones físicas" para ser todavía mejor futbolista. "Me rodeo de buenos consejos por parte de mis compañeros, del cuerpo técnico, de cualquier opinión y de todo lo que sea una crítica constructiva", añadió el futbolista del Córdoba CF, que recordó que trabaja diariamente "para mejorar".