Adrián Fuentes y Simo, con ganas de poner picante al ataque del Córdoba CF

Mientras el trabajo de pretemporada avanza en el Córdoba CF, el club sigue presentando a las muchas caras nuevas que han llegado este verano a El Arcángel. Entre esos jugadores, Adrián Fuentes y Simo llegan con la ambición de poner picante al ataque blanquiverde, ya sea en forma de goles en el caso del primero o en forma de desequilibrio como el segundo.

El director deportivo blanquiverde, Juanito, fue el encargado de darle la bienvenida a ambos futbolistas. "Adrián Fuentes es un jugador que ha estado fuera en las últimas temporadas y en enero pasado fichó por el Real Murcia, rival nuestro el pasado curso. Es un jugador fuerte y potente, con bastante calidad. Lo firmamos como delantero, pero es verdad que puede actuar también en banda", comentó el jefe en lo deportivo de la entidad cordobesista.

El punta madrileño se mostró "agradecido por la oportunidad de defender este escudo" y reconoció sentirse bien jugando en cualquier posición del ataque: "Es cierto que tengo esa polivalencia, que puedo hacer varias posiciones, jugar como segundo punta o solo, para mí no es mucho misterio. Yo creo que mi juego se destaca por el físico, más que por el aspecto técnico".

Fuentes reconoció que al equipo, con muchas caras nuevas, le falta tiempo para dar su mejor versión. "Se trabaja desde el primer día con Germán en eso, somos muchos fichajes y hay que machacar los conceptos desde el primer día para llegar al inicio de liga con todo trabajado". "Creo que estamos en la dinámica de automatizar movimientos y las cosas llegarán solas. Yo tuve algunas ocasiones, pero habrá que afinar más y entrenar duro para mejorar", añadió al ser preguntado por el primer amistoso disputado.

Sobre su fichaje por el Córdoba CF, aseguró que la decisión fue muy sencilla. "La verdad que no me lo pensé mucho, ya habiendo jugado aquí con el Murcia me quedé muy maravillado con el club y las instalaciones. Me lo ofreció mi agente y me tiré de cabeza. La verdad es que estoy muy contento", indicó.

Junto a él, se presentó Simo, el joven extremo de origen marroquí que llega al Córdoba para tratar de ganarse el sitio de titular y ser importante. "Es un jugador rápido y eléctrico, capaz de jugar en las bandas pero también de segundo punta o en punta, en todas las posiciones del ataque. Le deseamos suerte y que nos ayude a conseguir los objetivos. Siendo un jugador sub 23 se nos presentó la opción de firmarlo y no nos lo pensamos. Creo que puede demostrar su calidad y con continuidad ser un jugador muy importante", apuntó Juanito sobre el veloz extremo.

El futbolista, por su parte, destacó entre sus cualidades la velocidad y el uno contra uno, antes de agradecer a Juanito y al Córdoba la oportunidad: "Vengo con ilusión y ganas, a dar todo por el Córdoba". "Todo el mundo sabe lo que significa el Córdoba, pero yo he sabido gestionar siempre la presión y eso no me preocupa. Me preocupa estar ahí arriba, luchar por el objetivo y a eso vengo", apuntó.

Simo cree que el estilo de juego que propone Germán Crespo se ajusta "fenomenal" a sus características y espera "darle al míster buenas cosas" para hacerse con el puesto de titular.

El joven futbolista blanquiverde reconoció que su reciente visita a El Arcángel con el Sevilla Atlético, el curso pasado, tuvo mucho que ver para firmar por el Córdoba una vez conoció el interés del club blanquiverde. "El año pasado me enfrenté al Córdoba, vi el estadio, los jugadores y el proyecto que tenían y eso es lo que me hizo decidirme. El campo es de Primera División, igual que la afición y la ciudad. Estoy muy contento y agradecido con todo", aseguró.