Adrián Fuentes: "Me he sentido liberado, la sensación de marcar un gol es para estar contento"

El Córdoba CF no falló a la hora de recibir al colista del Grupo I de Primera Federación y arrolló a un Talavera que se marchó goleado de El Arcángel. Un resultado que incluso se quedó corto por la cantidad de ocasiones que tuvieron los blanquiverdes y cuyo encargado de cerrarlo fue Adrián Fuentes. El delantero, que entró en el minuto 83 en sustitución de Carracedo, hizo el tercer y último gol del partido a pase de Antonio Casas, por lo que se convirtió en uno de los protagonistas de la tarde.

De ahí que pasara por la zona mixta de El Arcángel para dejar claro que se trata de un gol que llegó "de la mejor forma posible". Y es que, el también extremo derecho todavía no había visto puerto en lo que va de temporada, por lo que se estrenó para certificar el triunfo de los suyos ante el Talavera. Pese a la felicidad por hacer el tanto, Fuentes recordó que la victoria debe de servirles para no relajarse y "seguir en la misma dinámica".

"Me he sentido liberado, la sensación de marcar un gol es para estar contento", comentó un Adrián Fuentes que en su celebración se vació porque cerró un partido en el que los suyos "estaban jugando muy bien": "Ha habido muchas ocasiones, pero no acababa de entrar la pelota y yo tuve la suerte de hacerlo. Igual que lo convertí yo, pudo hacerlo cualquier otro compañero", aseguró el delantero madrileño.

Con este gol, Adrián Fuentes se suma a la lista de goleadores blanquiverdes. Algo positivo para el delantero del Córdoba CF, que está teniendo menos protagonismo que la pasada campaña en Segunda Federación, aunque admitió que "la competencia es algo que debe haber en todos los sitios": "Quitando el traspié que me hizo empezar más tarde en pretemporada que el resto, estoy en la misma situación que mis compañeros", añadió el ariete, que sobre sus minutos de juego dejó claro que la última toma de decisión no la tiene él, pero que siempre está "preparado".