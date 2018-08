El Córdoba anunció ayer su cuarto fichaje en este mercado veraniego. Se trata del guardameta Carlos Abad, que llega cedido por una temporada desde el Tenerife. El club blanquiverde se asegura así un recambio de garantías ante la más que previsible salida de Pawel Kieszek, al que el Córdoba aún no ha podido inscribir en LaLiga por los persistentes problemas con el límite salarial que la entidad viene arrastrando desde el principio del mercado.

La noticia de que el club blanquiverde refuerce su portería podría resultar sorpresiva, atendiendo a que ahora mismo hay tres porteros ya en el plantel, si se cuenta como tal a Igor Stefanovic, Pawel Kieszek y Marcos Lavín, que viene ejerciendo las labores de tercer guardameta de la primera plantilla, aunque juegue en el filial de Tercera División. Sin embargo, la entidad cordobesista ha querido cubrirse las espaldas ante el permanente problemas con la inscripción de Kieszek por lo que, valga el símil, Carlos Abad es el nuevo Pawel, es decir, el arquero llamado a ser titular en este Córdoba, condición que lógicamente luego tendrá que ganarse con su trabajo en los entrenamientos y su desempeño en los partidos.

Lo que está claro es que este movimiento de mercado del Córdoba sólo tiene una interpretación lógica y es la inminente salida de Pawel. En la entidad blanquiverde se marcaron como prioridad la inscripción del polaco y de Edu Ramos para esta segunda semana de competición, pero las gestiones con LaLiga no han dado aún sus frutos y no hay visos de que el panorama vaya a cambiar en los pocos días que quedan ya de mercado veraniego. Por eso, el Córdoba ha tenido que recurrir a un guardameta joven, que llega a préstamo de un rival como el Tenerife, con ganas de coger minutos en la categoría de plata. Tras confirmarse ayer su cesión al Córdoba, el futbolista de Puerto de la Cruz viajará hasta Córdoba hoy mismo, pasará el reconocimiento médico y podría ser presentado (el club no lo supo confirmar ayer), aunque no estará en el entrenamiento matinal que Sandoval ha programado en El Arcángel a las 9:30. Es por eso que, salvo sorpresa mayúscula, no se espera a Carlos Abad en la convocatoria para el partido de mañana ante el Oviedo, que en principio verá desde la grada.

Ante la grave pérdida que supondría la marcha de Pawel, el Córdoba confía su portería a un arquero joven (tiene 23 años recién cumplidos), pero del que hablan maravillas desde Tenerife. Esa buena fama parece respaldada por el hecho de que el Real Madrid se fijase en él tras su etapa de formación en el Tenerife. Abad pasó dos años por el Real Madrid Castilla y posteriormente regresó a casa, donde el curso pasado disputó cuatro partidos ligueros y cuatro de la Copa del Rey, siempre a la sombra del venezolano Dani Hernández.

Pese a todo, el conjunto canario mantiene la confianza en Carlos Abad y por eso ha accedido a las demandas del jugador de buscar una salida en la categoría de plata que le pudiera garantizar minutos de juego, aunque antes de aprobar la operación el Tenerife amplió un año más su vinculación con el jugador.

De esta forma, el Córdoba parece arrojar la toalla definitivamente en la pugna por inscribir a Pawel Kieszek y, salvo giro radical de los acontecimientos, serán Carlos Abad e Igor Stefanovic los que tendrán que luchar por un puesto de titular, con Lavín siempre al acecho desde el filial. Lo que ahora está por dilucidar es la salida del portero polaco, para lo que habrá que aguardar aún unos días y ver si finalmente se produce vía rescisión de contrato -lo más lógico por tratarse de un problema del club para garantizarle al jugador la opción de ejercer su trabajo- o mediante otra fórmula que permita al Córdoba recuperar al jugador a corto plazo, algo que parece más complicado e improbable.