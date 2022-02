La zona del Zoco-Ciudad Jardín es la que presenta la ratio más alta de Córdoba en Infantil

Apenas quedan dos semanas para que dé comienzo el proceso de escolarización del próximo curso 2022-2023 y las familias buscan ya el mejor centro educativo para que sus hijos inicien en él su etapa educativa. La elección en esta ocasión, según todas las previsiones, no va a ser tan complicada como años atrás, ya que la bajada de la natalidad favorece que haya plazas suficientes, si bien, en algunos colegios se concentra la demanda de numerosas familias.

A pesar de ello, ninguna zona de la capital cordobesa supera el número máximo de alumnos permitido por aula, tanto en Infantil como en Primaria, si bien, hay algunas áreas con más demanda que otras. La Delegación de Educación ha dividido en ocho áreas las zonas de escolarización y, en este caso, es la del Zoco-Ciudad Jardín la que presenta la ratio más elevada de alumnos por clase en el ciclo de Infantil, en concreto, la media es de 20,88 escolares.

Según los mismos datos, la segunda zona con más escolares por centro educativo dentro de este ciclo es la del Campo de la Verdad, con una media de 19,36, mientras que en tercer posición se encuentra el área de Levante-Fátima, con 19,56 escolares por aula.

La media de alumnos de Infantil en los centros ubicados en la zona de Miralbaida-Arroyo del Moro-Brillante, por su parte, es de 18,07, mientras que la de Tablero-Santa Rosa-Valdeolleros es de 17,44, la zona del Sector Sur es de 15,6. La zona de la capital con la ratio más baja, por su parte, es el área de Fuensanta-Cañero con 15,05.

La tendencia es similar en el ciclo de Primaria, ya que de nuevo es el área del Zoco-Ciudad Jardín el que presenta el mayor número de alumnos por aula; en este caso, se eleva a 23,77, cuando el máximo es de 25. En esta zona, además, se encuentran centros escolares muy demandados, como el Salvador Vinuesa o el Europa, en el caso de la red pública, además de los concertados como el Santa Victoria o La Inmaculada, entre otros.

El Tablero, por su parte, es la segunda zona escolar de la capital cordobesa con la ratio más elevada en Primaria, con una media de 22,18. El Calasancio, Virgen del Carmen, Torre Malmuerta o Pablo García Baena son algunos de los colegios que forman parte de este área. En tercer lugar se encuentra la zona de Levante, en el que se encuentran centros como el Condesa de las Quemadas, Santa María de Guadalupe o Los Califas, con 21,8 alumnos por aula.

A escasa distancia aparece la extensa zona de Miralbaida, de la que también forman parte los barrios de Arroyo del Moro y del Brillante, y en la que las familias de la capital pueden elegir entre los colegios de Noreña, Antonio Gala, La Salle o Bética Mudarra, entre otros. En este caso, la ratio media es de 21,06 escolares.

Tras todas estas áreas aparece la del Campo de la Verdad -de la que forman parten cuatro centros educativos-, con un índice de 20,94 escolares por aula, seguida de la Fuensanta-Cañero, con 19,13, de la que forman parte una docena de colegios, como Caballeros de Santiago o Cervantes. El Sector Sur es, de nuevo, el área con la ratio más baja de la capital, al situarse en en 16 escolares por aula en el ciclo de Primaria.

Por municipios y, según los datos de la Delegación de Educación, es Villa del Río el que tiene la ratio más elevada en las aulas de Infantil, con 23,8 escolares, mientras que Pozoblanco es el que presenta la tasa más alta de alumnos en Primaria, al cifrarse en 25,08.

El periodo de escolarización se abre para todos los menores que se incorporan por primera vez al sistema educativo en la provincia de Córdoba, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar en el mes de septiembre. El plazo para solicitar plaza se abre el próximo 1 de marzo y se cerrará el 31 del mismo mes. La Delegación de Educación, además, ha mantenido las citadas siete áreas vigentes para el proceso.

Una vez que se acabe este periodo, los centros docentes tendrán de plazo hasta el 18 de abril (Lunes de Pascua) para publicar la relación de alumnos solicitantes. En el caso de que la demanda sea mayor a la oferta de plazas, también deben publicar la puntuación obtenida. Un día después, es decir, el 19 de abril, dará comienzo el trámite de audiencia para las familias que no estén conformes con la puntuación.

Hasta entonces, habrá que esperar hasta el 16 de mayo, que es la jornada en la que tendrá lugar el sorteo público que servirá para el desempate de los aspirantes a plaza que estén igualados en puntos.

Un día después, el 17 de mayo, se publicará el listado definitivo de alumnos que tendrán plaza en los colegios e institutos el próximo curso. Por su parte, los menores que no hayan logrado entrar en el centro elegido como primera opción no conocerán su destino hasta el 26 de mayo y un día más tarde, el 27 del mismo, comenzará el plazo fijado para la presentación de recursos de alzada y reclamaciones si no se está de acuerdo con la plaza ni la puntuación definitiva obtenida.