La vuelta a la realidad de los estudiantes

Hoy es martes 21, lo que significa estar inmersos en la última quincena de agosto y ver que el verano se acaba. Muchos prefieren estas fechas para veranear y seguir con los planes de ocio que ofrece el estío cordobés, aunque a otros les toca volver a la realidad. La mayoría de los no afortunados son estudiantes, los que en unos diez días se juegan la última oportunidad para aprobar las asignaturas que se han resistido durante el curso. Razón de peso para poblar las bibliotecas y comenzar a concentrarse en los libros y los apuntes.

Ayer abrieron sus puertas las afamadas bibliotecas de Medicina y Filosofía y Letras, con un horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00. Son las únicas que están abiertas junto con la de Lepanto, que abre su sala de lectura durante todo el verano, aunque tal y como afirmó la estudiante en Traducción Ángela Illescas, éste es un espacio muy pequeño que se llenaba fácilmente y no poseía enchufes, un instrumento importante para los estudiantes hoy en día. La estudiante apuntó que durante el verano no hay muchas posibilidades de estudio fuera de casa y hasta los centros cívicos cierran por las tardes. La joven acudió ayer a la biblioteca de Filosofía y Letras para proseguir con sus estudios. Junto con sus compañeros Eduardo Hernández, que estudia Historia, y Óscar Delgado, estudiante de Veterinaria hacían un descanso en su jornada estudiantil. Era el único grupo que custodiaba la puerta de la facultad. Hernández aseguró que la sala apenas estaba ocupada al 30%. Los jóvenes apuntaron que aunque todavía no está llena por completo, durante estas semanas la capacidad irá a más. De hecho, las propias bibliotecas son conocedoras del auge que vivirán en la última semana del mes, y por eso se adaptan a las necesidades de los estudiantes y alargan sus horarios a las 24 horas del día, dando cobertura a los más nocturnos y a los más madrugadores. Hernández, el estudiante de Historia, aseguró que en estos casos, cuando se aumentan el número de plazas, las infraestructuras se quedan pequeñas. "Para varias salas con bastante capacidad soló hay un baño", afirmó el joven.

Desde la biblioteca de la Facultad de Medicina, el estudiante de Estudios Ingleses, Alejandro López, aseguraba ir hasta allí por que hay mejores instalaciones, más sitios libres y un aparcamiento extenso, entre otras cosas, no obstante, el joven denunció que durante este mes la cafetería permanece cerrada, "nos tuvimos que ir en busca de algún bar". El joven estudia en Filosofía y Letras, pero no va a su biblioteca por que siempre suele llenarse más fácilmente. "Está en el Centro y por cercanía viene mejor". López comentó que mucha de la gente que acude a la biblioteca no son universitarios, un hecho que no le produce ningún problema, ya que entiende que no hay más opciones para los otros estudiantes. "Si las bibliotecas que abren son las de las universidades, es normal que vengan aquí".

A los estudiantes de grado se les suman opositores, gente que se prepara para Selectividad o estudiantes de Bachillerato. Es el caso de Javier Ramírez, quien se prepara tres asignaturas para obtener su título de Bachiller. El joven afirmaba que acudir a Medicina con algún amigo es la opción que más le compensa a la hora de concentrarse. Muchos estudiantes consiguen lidiar estas calurosas jornadas de estudio acompañados por amigos en una situación similar.

La mayoría de los estudiantes aseguran concentrarse mejor en la biblioteca que en casa. Durante los meses de verano se tuvieron que quedar en casa por el cierre de las salas. "En junio iba a la biblioteca y hasta ahora no he podido retomar esas jornadas", afirmó Ramírez. Julio supuso una apertura ordinaria con jornada reducida y el cierre durante los fines de semana. El próximo sábado 25 abrirán las bibliotecas de Rabanales y Ciencias del Trabajo, con horarios que se extienden hasta los sábados y domingos, algo que agradece Alejandro López, ya que "para los estudiantes no existen fines de semana".